Из-за ДТП и тумана на трассе Камышлов — Сухой Лог затруднено движение

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Известно, что врезались грузовик и ВАЗ2114. В результате травмировалась пассажирка. Это предварительные данные. Сейчас врачи оказывают ей медпомошь, сообщили в региональном ГИБДД. На месте находятся МЧС и ГИБДД.
Ранее на трассе Екатеринбург-Алапаевск произошла авария. Пьяная мать влетела в автомобиль Lada. Вместе с женщиной в машие была ее 8-летняя дочь. В ДТП пострадали пожилые водитель и пассажирки отечественного авто.