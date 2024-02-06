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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

На свердловской трассе затруднено движение из-за ДТП и тумана

Из-за ДТП и тумана на трассе Камышлов — Сухой Лог затруднено движение

6 февраля 2024, 06:28
Фото: ГИБДД Свердловской области

На свердловской трассе затруднено движение из-за ДТП и тумана

Движение на трассе Камышлов — Сухой Лог между селами Курьи и Новопышминским затруднено. Причина — густой туман и авария.

Известно, что врезались грузовик и ВАЗ2114. В результате травмировалась пассажирка. Это предварительные данные. Сейчас врачи оказывают ей медпомошь, сообщили в региональном ГИБДД. На месте находятся МЧС и ГИБДД.

Ранее на трассе Екатеринбург-Алапаевск произошла авария. Пьяная мать влетела в автомобиль Lada. Вместе с женщиной в машие была ее 8-летняя дочь. В ДТП пострадали пожилые водитель и пассажирки отечественного авто.

Автобус и машина столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Два человека погибли
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#ДТП#ГИБДД#Трасса#Грузовик#Туман#Травмирование#Екатеринбург#Медпомощь#Авария#МЧС#Дарья Сорокина
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