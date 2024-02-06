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Девочка упала с лестницы в частном детском саду в Екатеринбурге

«Кровища по всему коридору»: девочка упала в садике в Екатеринбурге и рассекла голову

6 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI

Девочка упала с лестницы в частном детском саду в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двухлетняя девочка пострадала после того, как упала с лестницы в детском саду.

По словам мамы ребенка, когда она прибыла в садик, около него уже стояла машина реанимации. Женщина также рассказала, что дочка была вся синяя, а в коридоре было много крови, пишет Е1.

Директор садика Анастасия Сивкова сообщила, что девочка баловалась на перилах. Едва воспитательница предупредила ее, что так делать не нужно, ребенок упал. При падении она стукнулась об угол ступеньки. Педагога попросили написать объяснительную по данному ЧП.

Мама девочка рассказала, что дочка ходит в этот садик с года. Раньше она иногда забирала ее домой с ссадинами, однако серьезных травм у дочери не было. В больнице девочке наложили швы, а также ей предстоит прохождение МРТ.

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге девочка погибла от удушения шарфом на горке во время прогулки в детском саду. К ответственности привлекли воспитательницу. В декабре 2023 года над ней начался судебный процесс.

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