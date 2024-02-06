Квартира с раритетной мебелью продается в Екатеринбурге за 143 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Стоимость одного квадратного метра в таком жилье превышает 1,1 млн рублей. Объявление опубликовано на одном из популярных сайтов.
По словам продавца, в интерьере современность сочетается с классикой. На первом этаже расположены зоны для приема гостей, а второй этах — полностью приватный. В интерьере встречаются произведения разных зарубежных мастеров. Также большая часть мебели привезена из Милана. Есть в обстановке антикварные предметы XIX века.
Паркетный пол сделан из натурального массива. Продавец отмечает, что все элементы интерьера выполнены в люксовом качестве. Покупателям даже готовы предоставить сертификаты подлинности.
Напомним, ранее стало известно о том, что в центре Екатеринбурга в четвертый раз продается офис крупного банка.