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Published Сегодня, 06:45

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Квартира с мебелью XIX века продается в Екатеринбурге за 143 млн рублей

Квартира с раритетной мебелью продается в Екатеринбурге за 143 миллиона рублей

6 февраля 2024, 06:45
Фото: «Авито»

Квартира с мебелью XIX века продается в Екатеринбурге за 143 млн рублей

Двухэтажные апартаменты продаются в Екатеринбурге за 143 млн рублей. Из особенностей — антикварная мебель из Милана и терраса с шезлонгами. Располагается недвижимость на Шейнкмана, 119.

Стоимость одного квадратного метра в таком жилье превышает 1,1 млн рублей. Объявление опубликовано на одном из популярных сайтов.

Фото: «Авито»

По словам продавца, в интерьере современность сочетается с классикой. На первом этаже расположены зоны для приема гостей, а второй этах — полностью приватный. В интерьере встречаются произведения разных зарубежных мастеров. Также большая часть мебели привезена из Милана. Есть в обстановке антикварные предметы XIX века.

Паркетный пол сделан из натурального массива. Продавец отмечает, что все элементы интерьера выполнены в люксовом качестве. Покупателям даже готовы предоставить сертификаты подлинности.

Напомним, ранее стало известно о том, что в центре Екатеринбурга в четвертый раз продается офис крупного банка.

#Экономика#Свердловская область#Квартира#Качество#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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