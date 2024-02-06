Квартира с раритетной мебелью продается в Екатеринбурге за 143 миллиона рублей

По словам продавца, в интерьере современность сочетается с классикой. На первом этаже расположены зоны для приема гостей, а второй этах — полностью приватный. В интерьере встречаются произведения разных зарубежных мастеров. Также большая часть мебели привезена из Милана. Есть в обстановке антикварные предметы XIX века.