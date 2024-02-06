Лыжники из Нижнего Тагила сразились на Первенстве Свердловской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Город принял сильнейших спортсменов области. Команды и организаторы сработали слаженно, несмотря на погодные условия. Спортсмен Анатолий Толстов рассказал подробнее, как все прошло.
Моей возрастной группы не было, поэтому бежал с «молодыми». Выиграть у них не получилось, но получил много эмоций, — добавил Анатолий Толстов.
Дистанция была сложной в техническом смысле, отметил спортсмен. Он остался «в одном шаге» от первого места.
На награждении победителей присутствовали президент ФСО по региону Алексей Рязанов. В результате от тагильской Федерации была награждена самая младшая группа (10 лет), а также старшая команда (55 и 65 лет).
Ранее сообщалось, что тагильская лыжница стала лучшей на этапе Кубка России.