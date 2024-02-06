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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

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Updated Сегодня, 13:51

В Нижнем Тагиле состоялось Первенство Свердловской области по лыжам

Лыжники из Нижнего Тагила сразились на Первенстве Свердловской области

6 февраля 2024, 13:49
Фото: Анатолий Толстов

В Нижнем Тагиле состоялось Первенство Свердловской области по лыжам

На лыжной базе «Спартак» прошел Чемпионат региона. Мероприятие организовала Федерация по спортивному ориентированию Нижнего Тагила.

Город принял сильнейших спортсменов области. Команды и организаторы сработали слаженно, несмотря на погодные условия. Спортсмен Анатолий Толстов рассказал подробнее, как все прошло.

Моей возрастной группы не было, поэтому бежал с «молодыми». Выиграть у них не получилось, но получил много эмоций, — добавил Анатолий Толстов.
Фото: Анатолий Толстов

Дистанция была сложной в техническом смысле, отметил спортсмен. Он остался «в одном шаге» от первого места.

На награждении победителей присутствовали президент ФСО по региону Алексей Рязанов. В результате от тагильской Федерации была награждена самая младшая группа (10 лет), а также старшая команда (55 и 65 лет).

Ранее сообщалось, что тагильская лыжница стала лучшей на этапе Кубка России.

Первые места заняли спортсмены из Нижнего Тагила в турнире по ледолазанию
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