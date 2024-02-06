Массовые увольнения произошли в полиции Екатеринбурга

Источник рассказал, что такого не было никогда, и даже ветераны не припоминают такого количества увольнений. Причин на то, как полагает инсайдер, несколько: нервная обстановка, переработки. Также есть и проблемы внутри коллектива. Кроме того, по словам источника, никто из сотрудников не чувствует себя защищенным.