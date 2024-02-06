Массовые увольнения произошли в полиции Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Таким образом, был установлен антирекорд за все время существования свердловского гарнизона полиции, сообщает Е1.
Источник рассказал, что такого не было никогда, и даже ветераны не припоминают такого количества увольнений. Причин на то, как полагает инсайдер, несколько: нервная обстановка, переработки. Также есть и проблемы внутри коллектива. Кроме того, по словам источника, никто из сотрудников не чувствует себя защищенным.
Другой инсайдер считает, что для полицейских просто сейчас стало больше вакансий на гражданке. Причем там лучше условия и зарплаты.
В полиции сказали, что никаких массовых увольнений у них нет. Кто-то ушел на пенсию, а кто-то был переведен на другие должности в системе МВД.
Ранее в свердловском ГИБДД отрицали факт нехватки начальства. Смену кадров здесь назвали «естественным процессом».