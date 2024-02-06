Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Жители города с 2023 года неоднократно жаловались на то, что имеются проблемы с водоснабжением. В связи с этим Кабец решил отправить Гузаирова в отставку, рассказали в пресс-службе первоуральской администрации.
Известно, что Гузаиров не справлялся со служебными полномочиями, в результате чего на системе водоснабжения в городе случилось несколько серьезных коммунальных аварий.
Временно исполняющим обязанности начальника «Водоканала» стал бывший заместитель Гузаирова Сергей Матафонов.
Напомним, в январе 2024 года во время праздничных выходных жители Первоуральска остались без воды, так как случился прорыв трубы.