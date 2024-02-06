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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Директор «Водоканала» в Первоуральске отстранен от работы

Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан

6 февраля 2024, 11:08
Фото: Midjourney

Директор «Водоканала» в Первоуральске отстранен от работы

Глава Первоуральска Игорь Кабец решил отправить в отставку руководителя местного «Водоканала» Артура Гузаирова.

Жители города с 2023 года неоднократно жаловались на то, что имеются проблемы с водоснабжением. В связи с этим Кабец решил отправить Гузаирова в отставку, рассказали в пресс-службе первоуральской администрации.

Известно, что Гузаиров не справлялся со служебными полномочиями, в результате чего на системе водоснабжения в городе случилось несколько серьезных коммунальных аварий.

Временно исполняющим обязанности начальника «Водоканала» стал бывший заместитель Гузаирова Сергей Матафонов.

Напомним, в январе 2024 года во время праздничных выходных жители Первоуральска остались без воды, так как случился прорыв трубы.

Более трех тысяч жителей Первоуральска остались без тепла и воды из-за аварии
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