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Екатерина Мизулина собственноручно закрашивала в Екатеринбурге наркограффити

Мизулина закрашивала наркографитти в Екатеринбурге и поругалась с охранником

6 февраля 2024, 10:28
Фото: 1MI

Екатерина Мизулина собственноручно закрашивала в Екатеринбурге наркограффити

Главе Лиги безопасного интернета в столице региона во время проведения общественно значимой акции пришлось общаться с сотрудниками полиции, которую вызвали охранники.

Общественнице Екатерине Мизулиной, которая находится с визитом в Екатеринбурге, пришлось иметь дело с сотрудниками правопорядка, приехавшим по вызову охраны во время проведения акции по закрашиванию наркограффити. Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Об этом Мизулина рассказала в телеграм-канале.

Акция проходила недалеко от прокуратуры и здания гимназии № 2 на улице Московской. Помимо Мизулиной в ней также участвовали член Российской Общественной палаты Иван Шмонин и руководитель екатеринбургского проекта «Белое сердце» Антон Гузеев.

По словам общественницы, в разгар процесса по закрашиванию рекламного наркограффити к ним подошел охранник из одного из рядом расположенных зданий и попросил их уйти. В итоге разбираться в конфликтной ситуации пришлось наряду полиции, который приехал по вызову.

Как отмечает Мизулина, полицейские поблагодарили общественников за проведение акции.

Всего команде удалось закрасить около 20 рисунков. Вместо этого они нарисовали с помощью баллончиков с краской сердечки.

Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина, приехав в Екатеринбург, решила сходить на концерт Shaman.

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#Полиция#Интернет#Акция#Наркотики#Общественники#Охрана#Охранник#Граффити#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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