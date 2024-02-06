Мизулина закрашивала наркографитти в Екатеринбурге и поругалась с охранником

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Общественнице Екатерине Мизулиной, которая находится с визитом в Екатеринбурге, пришлось иметь дело с сотрудниками правопорядка, приехавшим по вызову охраны во время проведения акции по закрашиванию наркограффити. Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Об этом Мизулина рассказала в телеграм-канале.
Акция проходила недалеко от прокуратуры и здания гимназии № 2 на улице Московской. Помимо Мизулиной в ней также участвовали член Российской Общественной палаты Иван Шмонин и руководитель екатеринбургского проекта «Белое сердце» Антон Гузеев.
По словам общественницы, в разгар процесса по закрашиванию рекламного наркограффити к ним подошел охранник из одного из рядом расположенных зданий и попросил их уйти. В итоге разбираться в конфликтной ситуации пришлось наряду полиции, который приехал по вызову.
Как отмечает Мизулина, полицейские поблагодарили общественников за проведение акции.
Всего команде удалось закрасить около 20 рисунков. Вместо этого они нарисовали с помощью баллончиков с краской сердечки.
Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина, приехав в Екатеринбург, решила сходить на концерт Shaman.