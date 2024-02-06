Мизулина закрашивала наркографитти в Екатеринбурге и поругалась с охранником

По словам общественницы, в разгар процесса по закрашиванию рекламного наркограффити к ним подошел охранник из одного из рядом расположенных зданий и попросил их уйти. В итоге разбираться в конфликтной ситуации пришлось наряду полиции, который приехал по вызову.