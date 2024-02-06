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В Сысерти исчез 23-летний молодой человек

Молодой человек в темно-зеленом пуховике пропал неделю назад в Сысерти

6 февраля 2024, 04:31
Фото: 1MI

В Сысерти исчез 23-летний молодой человек

23-летний житель Сысерти бесследно исчез 29 января 2024 года.

Свердловчанина стали разыскивать с тех пор, как он перестал выходить на связь. В день исчезновения на нем были джинсы, пуховик, головной убор и ботинки, рассказали в ДПСО «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост молодого человека 180 сантиметров. Волосы и глаза темные. Тело худощавое. Его пытаются найти волонтеры регионального поискового отряда.

Напомним, 31 января 2024 года в Екатеринбурге пропал 15-летний школьник, проживающий в районе Уралмаша. Мальчик вышел на улицу из дома и после этого обратно не вернулся. Специалисты поискового отряда организовали поиски.

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