Молодой человек в темно-зеленом пуховике пропал неделю назад в Сысерти

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:31
Свердловчанина стали разыскивать с тех пор, как он перестал выходить на связь. В день исчезновения на нем были джинсы, пуховик, головной убор и ботинки, рассказали в ДПСО «Лиза Алерт».
Рост молодого человека 180 сантиметров. Волосы и глаза темные. Тело худощавое. Его пытаются найти волонтеры регионального поискового отряда.
Напомним, 31 января 2024 года в Екатеринбурге пропал 15-летний школьник, проживающий в районе Уралмаша. Мальчик вышел на улицу из дома и после этого обратно не вернулся. Специалисты поискового отряда организовали поиски.