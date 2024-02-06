Нанесший побои девушке студент из Ирака задержан и ответит за покушение на убийство

Разборки проходили в подъезде жилого дома на улице Дорожной. 21-летняя Светлана получила удар в правый глаз, врачи диагностировали серьезную травму. После этого девушка обратилась к знакомому блогеру, который помог ей записать обращение к руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В нем девушка попросила о помощи.