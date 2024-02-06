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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Екатеринбурге арестован студент из Ирака, избивший девушку

Нанесший побои девушке студент из Ирака задержан и ответит за покушение на убийство

6 февраля 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге арестован студент из Ирака, избивший девушку

Распустившему кулаки студенту УрФУ из Ирака придется ответить по российским законам. Он задержан в Екатеринбурге за избиение своей бывшей девушки.

В Екатеринбурге получила продолжение резонансная история избиения девушки иностранцем. Все произошло в ноябре 2023 года, когда 25-летний студент из Ирака по имени Джаафар Канаан решил выяснить отношения с бывшей возлюбленной при помощи кулаков. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Разборки проходили в подъезде жилого дома на улице Дорожной. 21-летняя Светлана получила удар в правый глаз, врачи диагностировали серьезную травму. После этого девушка обратилась к знакомому блогеру, который помог ей записать обращение к руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В нем девушка попросила о помощи.

Спустя два с лишним месяца гражданина Ирака Канаана арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство», по которой он может получить до 11 лет лишения свободы.

Ранее адвокат девочки, которую избили в школе дети мигрантов, рассказала о подробностях инцидента.

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