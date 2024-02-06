Нанесший побои девушке студент из Ирака задержан и ответит за покушение на убийство

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Екатеринбурге получила продолжение резонансная история избиения девушки иностранцем. Все произошло в ноябре 2023 года, когда 25-летний студент из Ирака по имени Джаафар Канаан решил выяснить отношения с бывшей возлюбленной при помощи кулаков. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Разборки проходили в подъезде жилого дома на улице Дорожной. 21-летняя Светлана получила удар в правый глаз, врачи диагностировали серьезную травму. После этого девушка обратилась к знакомому блогеру, который помог ей записать обращение к руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В нем девушка попросила о помощи.
Спустя два с лишним месяца гражданина Ирака Канаана арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство», по которой он может получить до 11 лет лишения свободы.
Ранее адвокат девочки, которую избили в школе дети мигрантов, рассказала о подробностях инцидента.