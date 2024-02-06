Нижний Тагил — лидер по вводу новых контейнерный площадок в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Лидерами по вводу новых площадок стали Горноуральский городской округ и Нижний Тагил. Так, с 2019 по 2023 годы в Горноуральском городском округе специалисты обустроили почти 300 новых мест накопления ТКО. Например, новые площадки появились в поселках Юрты, Яборково, Старая Ляля, Павда, деревне Савинова и селе Караульское Новолялинского городского округа. Здесь специалисты установили более 80 современных пластиковых контейнеров с крышками и колесными парами.
В Нижнем Тагиле число организованных контейнерных площадок увеличилось более чем на 200 единиц. На третьем месте находится Верхотурский городской округ. Здесь организовано порядка 130 новых площадок.
Оснащение мест накопления ТКО современным оборудованием — контейнерами 1,1 кубометр — активнее других проводилось именно в Нижнем Тагиле. На модернизированных площадках было установлено более 1000 новых пластиковых баков. В Краснотурьинске — более 700 единиц, в Серове — более 520, в Невьянске — 460 контейнеров. По увеличению количества бункеров для сбора крупногабаритных отходов однозначным лидером также является Нижний Тагил — с 2019 года в городе установлено 111 дополнительных емкостей.
Отметим, за период действия реформы количество обустроенных мест для сбора ТКО в садовых товариществах Свердловской области выросло в 2 раза. В 2023 году появилось 25 новых мест для сбора отходов. Из них шесть новых площадок организовали садоводы Нижнего Тагила. В Серовских садовых товариществах добавилось еще 5 точек сбора мусора, 4 — в СНТ Невьянского ГО и по 3 площадки в СНТ Горноуральского и Кушвинского городских округов.
В части оснащения мест накопления ТКО оборудованием, муниципалитеты шли разными путями. Например, администрации Горноуральского и Верхотурского городских округов отдали предпочтение металлическим емкостям. С 2019 года там было установлено порядка тысячи баков в каждом округе. Однако, как показала практика, срок службы контейнеров из металла в нашем климате оказался меньше, чем у пластиковых, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На сегодняшний день региональный оператор компания «Рифей» обслуживает 4,5 тысячи мест накопления ТКО.