Нижний Тагил — лидер по вводу новых контейнерный площадок в Свердловской области

Оснащение мест накопления ТКО современным оборудованием — контейнерами 1,1 кубометр — активнее других проводилось именно в Нижнем Тагиле. На модернизированных площадках было установлено более 1000 новых пластиковых баков. В Краснотурьинске — более 700 единиц, в Серове — более 520, в Невьянске — 460 контейнеров. По увеличению количества бункеров для сбора крупногабаритных отходов однозначным лидером также является Нижний Тагил — с 2019 года в городе установлено 111 дополнительных емкостей.