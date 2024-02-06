«Низкий поклон вам»: домашняя собака чуть не погибла в ДТП

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Хозяйка животного выразила благодарность незнакомцу, чье имя она не знает.
Известно, что 5 февраля молодой человек неславянской внешности на синей Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе на Фестивальной улице пса по кличке Босс, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
Увидев сбитое и скулящее животное, водитель скрылся с места ДТП. Следом за ним ехал мужчина, который не бросил чужого питомца. Он остановился, посадил пса в машину и отвез его к ветеринару.
Вскоре о случившемся узнали хозяева. Они приехали к ветеринару, где все еще находился спаситель животного.
Низкий поклон вам… Мир все-таки не без добрых людей. Босс идет на поправку, — рассказала хозяйка животного Екатерина.
Ранее в Нижнем Тагиле искали хозяев для сильно замерзшей собаки.