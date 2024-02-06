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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Водитель сбил собаку в Нижнем Тагиле и скрылся

«Низкий поклон вам»: домашняя собака чуть не погибла в ДТП

6 февраля 2024, 08:04
Фото: «Инцидент. Нижний Тагил»

Водитель сбил собаку в Нижнем Тагиле и скрылся

В Нижнем Тагиле мужчина спас домашнего пса, который попал под машину.

Хозяйка животного выразила благодарность незнакомцу, чье имя она не знает.

Известно, что 5 февраля молодой человек неславянской внешности на синей Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе на Фестивальной улице пса по кличке Босс, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Фото: «Инцидент. Нижний Тагил»

Увидев сбитое и скулящее животное, водитель скрылся с места ДТП. Следом за ним ехал мужчина, который не бросил чужого питомца. Он остановился, посадил пса в машину и отвез его к ветеринару.

Вскоре о случившемся узнали хозяева. Они приехали к ветеринару, где все еще находился спаситель животного.

Низкий поклон вам… Мир все-таки не без добрых людей. Босс идет на поправку, — рассказала хозяйка животного Екатерина.

Ранее в Нижнем Тагиле искали хозяев для сильно замерзшей собаки.

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#Нижний Тагил#ДТП#Спасение#Собака#Животное#Екатеринбург#Происшествие#Дарья Сорокина
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