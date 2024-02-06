Обманувший дольщиков в Первоуральске застройщик отправится в тюрьму

Известно, что Александр Фрибус в 2015 году собрал с людей 200 миллионов рублей, однако потратил их не на стройку, а на личные нужды. Было возбуждено уголовное дело, которое много раз пересматривалось. Точка в деле поставлена во вторник, 6 февраля. Осужденный взят под стражу в зале суда, также сообщили в пресс-службе.