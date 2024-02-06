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Уральский застройщик Фрибус отправится в колонию со второй попытки

Обманувший дольщиков в Первоуральске застройщик отправится в тюрьму

6 февраля 2024, 11:19
Фото: 1MI

Уральский застройщик Фрибус отправится в колонию со второй попытки

Застройщик Александр Фрибус-младший отправится за решетку по решению Свердловского областного суда. Обманувший дольщиков в Первоуральске бизнесмен проведет в колонии общего режима три года.

Застройщик ЖК «Оптимист» Фрибус проходил по делу о мошенничестве на сумму 200 миллионов рублей в отношении дольщиков Первоуральска. Свердловский областной суд пересмотрел решение суда предыдущей инстанции, который в 2023 году приговорил бизнесмена к трем годам условно, однако тут же освободил из-под стражи в связи с истечением сроков давности. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Известно, что Александр Фрибус в 2015 году собрал с людей 200 миллионов рублей, однако потратил их не на стройку, а на личные нужды. Было возбуждено уголовное дело, которое много раз пересматривалось. Точка в деле поставлена во вторник, 6 февраля. Осужденный взят под стражу в зале суда, также сообщили в пресс-службе.

Фрибус-младший отправится в колонию вслед за своим отцом, который отбывает пятилетний срок в колонии общего режима за хищение 285 миллионов рублей при обслуживании госконтрактов МЧС.

Ранее стало известно о том, что экс-депутат Гайсин выплатит по решению суда 690 миллионов рублей в пользу компании «Исеть».

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#Суд#Приговор#Колония#Дольщики#Застройщик#Хищение#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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