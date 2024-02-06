Обманувший дольщиков в Первоуральске застройщик отправится в тюрьму

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Застройщик ЖК «Оптимист» Фрибус проходил по делу о мошенничестве на сумму 200 миллионов рублей в отношении дольщиков Первоуральска. Свердловский областной суд пересмотрел решение суда предыдущей инстанции, который в 2023 году приговорил бизнесмена к трем годам условно, однако тут же освободил из-под стражи в связи с истечением сроков давности. Об этом проинформировала пресс-служба суда.
Известно, что Александр Фрибус в 2015 году собрал с людей 200 миллионов рублей, однако потратил их не на стройку, а на личные нужды. Было возбуждено уголовное дело, которое много раз пересматривалось. Точка в деле поставлена во вторник, 6 февраля. Осужденный взят под стражу в зале суда, также сообщили в пресс-службе.
Фрибус-младший отправится в колонию вслед за своим отцом, который отбывает пятилетний срок в колонии общего режима за хищение 285 миллионов рублей при обслуживании госконтрактов МЧС.
Ранее стало известно о том, что экс-депутат Гайсин выплатит по решению суда 690 миллионов рублей в пользу компании «Исеть».