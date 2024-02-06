Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Nissan Qashqai и Toyota Corolla столкнулись на автотрассе под Нижним Тагилом. Женщина, которая находилась в салоне одного из авто, погибла на месте. Шестеро других участников ДТП, в том числе трое несовершеннолетних, травмированы с разной степенью тяжести, информирует ГИБДД Свердловской области.
На место экстренно выехали спецслужбы, сотрудники полиции и медики. Причины произошедшего устанавливаются.
Движение автотранспорта по дороге ГИБДД не перекрывало, добавляет пресс-служба ведомства.
В Нижнем Тагиле 6 февраля столкнулись скорая помощь и экипаж ППС.