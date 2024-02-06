Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Тагилом

Nissan Qashqai и Toyota Corolla столкнулись на автотрассе под Нижним Тагилом. Женщина, которая находилась в салоне одного из авто, погибла на месте. Шестеро других участников ДТП, в том числе трое несовершеннолетних, травмированы с разной степенью тяжести, информирует ГИБДД Свердловской области.