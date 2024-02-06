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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Под Нижним Тагилом в аварии с участием Nissan и Toyota пострадали трое детей

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Тагилом

6 февраля 2024, 16:19
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом в аварии с участием Nissan и Toyota пострадали трое детей

Страшное ДТП зарегистрировали сотрудники ДПС на 50-м километре трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск недалеко от Нижнего Тагила.

Nissan Qashqai и Toyota Corolla столкнулись на автотрассе под Нижним Тагилом. Женщина, которая находилась в салоне одного из авто, погибла на месте. Шестеро других участников ДТП, в том числе трое несовершеннолетних, травмированы с разной степенью тяжести, информирует ГИБДД Свердловской области.

На место экстренно выехали спецслужбы, сотрудники полиции и медики. Причины произошедшего устанавливаются.

Движение автотранспорта по дороге ГИБДД не перекрывало, добавляет пресс-служба ведомства.

В Нижнем Тагиле 6 февраля столкнулись скорая помощь и экипаж ППС.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Травма#ДТП#Смерть#ГИБДД#18+#Авария#Дарья Бобровицкая
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