Около 200 миллионов рублей направило на благотворительность АО «Святогор» в 2023 году

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Так, в Красноуральске в числе наиболее затратных вложений значится строительство лыже-роллерной трассы и Парка культуры и отдыха, финансирование проектно-изыскательских работ для возведения газопровода в поселках Краснодольский и Дачный, благоустройство дворовых проездов, ремонт лестничных пролетов в детской поликлинике города, а также капитальный ремонт водовода по улице Чернышевского.
Нам небезразлично, в каких условиях живут работники и ветераны, как учатся и развиваются их дети и внуки. Поэтому мы ежегодно вкладываем значительные средства благотворительной программы на реализацию мероприятий различной направленности, — отметил генеральный директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.
В Кушвинском ГО при финансовой поддержке «Святогора» разрабатывается проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и реконструкцию системы водоснабжения поселка Баранчинский. Здесь же на средства предприятия проектируется детский загородный оздоровительный лагерь на 450 мест. В Североуральске были приобретены малые игровые формы для оснащения детских площадок и оборудование для спортивной школы.
В Ивделе инвестиционный проект включал в себя благоустройство дворовых территорий, приобретение игрового оборудования для одного из детских садов, а также выполнение ремонтных работ ДК «Октябрь» и стадиона «Юность». Кроме того, дополнительные средства предприятие направило на приобретение материалов для очистки воды на городском водозаборе, а также на восстановление памятных сооружений в честь Великой Отечественной войны.
Вторым по объему финансирования стало детское направление. На эти цели было выделено более 23,5 млн рублей. Значительная часть денег направлена на оплату занятий юных красноуральцев в кружках и секциях Дворца культуры «Металлург», Детско-юношеской спортивной школы, а также Физкультурно-спортивного комплекса. В числе приоритетных проектов — финансирование программ, направленных на развитие инженерных компетенций школьников, «Будущий инженер» и «Инженерная школа».
В 2023 году «Святогор» оказывал помощь учреждениям спорта. Около 22 млн рулей направлены на реконструкцию городского стадиона, в частности на подготовку проектно-сметной документации. Градообразующее предприятие не забывает и о своих ветеранах. Порядка 15 млн рублей ушло на оказание неработающим пенсионерам ежеквартальной материальной помощи, санаторно-курортное оздоровление, приобретение подарков.
Еще 6,5 млн рублей направлено на ремонты помещений и развитие творческих коллективов Дворца культуры «Металлург».
В 2024 году мы продолжим наше участие в социально-значимых проектах. Помимо традиционных направлений, в планах — завершение реконструкции городского стадиона, строительство многофункционального спортивного комплекса для занятий юных красноуральцев, разработка проектно-сметной документации по фильтровальной станции в пос. Пригородный, продолжение строительства лыже-роллерной трассы, парка культуры и городской бани, благоустройство дворов, площадок и других важных для жителей объектов. Мы хотим, чтобы в нашем городе открывались возможности для каждого. Чтобы Красноуральск всегда оставался местом, где любому будет комфортно и уютно жить, — добавил генеральный директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.