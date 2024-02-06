Около 200 миллионов рублей направило на благотворительность АО «Святогор» в 2023 году

В Ивделе инвестиционный проект включал в себя благоустройство дворовых территорий, приобретение игрового оборудования для одного из детских садов, а также выполнение ремонтных работ ДК «Октябрь» и стадиона «Юность». Кроме того, дополнительные средства предприятие направило на приобретение материалов для очистки воды на городском водозаборе, а также на восстановление памятных сооружений в честь Великой Отечественной войны.