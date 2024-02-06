tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Около 200 миллионов рублей направило на благотворительность АО «Святогор» в 2023 году

Около 200 миллионов рублей направило на благотворительность АО «Святогор» в 2023 году

6 февраля 2024, 11:32
Фото: пресс-служба АО «Святогор»
В 2023 году АО «Святогор» направило на реализацию программы благотворительной деятельности порядка 200 миллионов рублей. Большую часть средств — около 110 миллионов — металлургическое предприятие инвестировало на выполнение социально-значимых проектов в городах своего присутствия.

Так, в Красноуральске в числе наиболее затратных вложений значится строительство лыже-роллерной трассы и Парка культуры и отдыха, финансирование проектно-изыскательских работ для возведения газопровода в поселках Краснодольский и Дачный, благоустройство дворовых проездов, ремонт лестничных пролетов в детской поликлинике города, а также капитальный ремонт водовода по улице Чернышевского.

Нам небезразлично, в каких условиях живут работники и ветераны, как учатся и развиваются их дети и внуки. Поэтому мы ежегодно вкладываем значительные средства благотворительной программы на реализацию мероприятий различной направленности, — отметил генеральный директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.

В Кушвинском ГО при финансовой поддержке «Святогора» разрабатывается проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и реконструкцию системы водоснабжения поселка Баранчинский. Здесь же на средства предприятия проектируется детский загородный оздоровительный лагерь на 450 мест. В Североуральске были приобретены малые игровые формы для оснащения детских площадок и оборудование для спортивной школы.

В Ивделе инвестиционный проект включал в себя благоустройство дворовых территорий, приобретение игрового оборудования для одного из детских садов, а также выполнение ремонтных работ ДК «Октябрь» и стадиона «Юность». Кроме того, дополнительные средства предприятие направило на приобретение материалов для очистки воды на городском водозаборе, а также на восстановление памятных сооружений в честь Великой Отечественной войны.

Вторым по объему финансирования стало детское направление. На эти цели было выделено более 23,5 млн рублей. Значительная часть денег направлена на оплату занятий юных красноуральцев в кружках и секциях Дворца культуры «Металлург», Детско-юношеской спортивной школы, а также Физкультурно-спортивного комплекса. В числе приоритетных проектов — финансирование программ, направленных на развитие инженерных компетенций школьников, «Будущий инженер» и «Инженерная школа».

В 2023 году «Святогор» оказывал помощь учреждениям спорта. Около 22 млн рулей направлены на реконструкцию городского стадиона, в частности на подготовку проектно-сметной документации. Градообразующее предприятие не забывает и о своих ветеранах. Порядка 15 млн рублей ушло на оказание неработающим пенсионерам ежеквартальной материальной помощи, санаторно-курортное оздоровление, приобретение подарков.

Фото: пресс-служба АО «Святогор»

Еще 6,5 млн рублей направлено на ремонты помещений и развитие творческих коллективов Дворца культуры «Металлург».

В 2024 году мы продолжим наше участие в социально-значимых проектах. Помимо традиционных направлений, в планах — завершение реконструкции городского стадиона, строительство многофункционального спортивного комплекса для занятий юных красноуральцев, разработка проектно-сметной документации по фильтровальной станции в пос. Пригородный, продолжение строительства лыже-роллерной трассы, парка культуры и городской бани, благоустройство дворов, площадок и других важных для жителей объектов. Мы хотим, чтобы в нашем городе открывались возможности для каждого. Чтобы Красноуральск всегда оставался местом, где любому будет комфортно и уютно жить, — добавил генеральный директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.
#Общество#Свердловская область#Ветераны#Благоустройство#Строительство#Североуральск#Очистные сооружения#Благотворительность#Детская поликлиника#Жители#Спортивная школа#Водовод#Красноуральск#Ивдель#Газопровод#Очистка воды#Дворовая территория#Инженерная школа#Парк культуры#Материальная помощь#Святогор#Анастасия Имамахметова#Физкультурно-спортивный комплекс
Подпишитесь
Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
Сегодня, 10:32
Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:29
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Вчера, 07:14
Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан
Сегодня, 11:08
В марте 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:45
Какие трудности могут возникнуть в Свердловской области из-за снегопадов
Вчера, 17:44