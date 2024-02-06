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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Уровень заболеваемости ОРВИ снизился в Свердловской области

ОРВИ стало болеть меньше жителей Свердловской области

6 февраля 2024, 07:38
Фото: 1MI

Уровень заболеваемости ОРВИ снизился в Свердловской области

В Свердловской области было выявлено 40,7 тысячи случаев болезни. Речь идет о периоде с 29 января до 4 февраля.

Таким образом, специалистами было отмечено снижение уровня заболеваемости, отметили в Роспотребнадзоре.

Этот показатель немного ниже уровня прошлой недели (на 1,2%). В основном, заболевали несовершеннолетние — более 63%.

Доминировал среди зараженных грипп А. Также были зарегистрированы разные виды вирусов, в том числе COVID-19.

В основном, болели жители в Староуткинске, Сухом Логе, Каменске-Уральском и ряде других городов.

В уральской столице произошло 17,6 случая ОРВИ. Это на 3,1% меньше, чем неделей ранее.

Напомним, что эпидемиолог рассказала, как правильное мытье рук может защитить от ОРВИ.

Более 40 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю
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