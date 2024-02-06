ОРВИ стало болеть меньше жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Таким образом, специалистами было отмечено снижение уровня заболеваемости, отметили в Роспотребнадзоре.
Этот показатель немного ниже уровня прошлой недели (на 1,2%). В основном, заболевали несовершеннолетние — более 63%.
Доминировал среди зараженных грипп А. Также были зарегистрированы разные виды вирусов, в том числе COVID-19.
В основном, болели жители в Староуткинске, Сухом Логе, Каменске-Уральском и ряде других городов.
В уральской столице произошло 17,6 случая ОРВИ. Это на 3,1% меньше, чем неделей ранее.
Напомним, что эпидемиолог рассказала, как правильное мытье рук может защитить от ОРВИ.