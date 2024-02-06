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Updated Сегодня, 14:40

Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы от группы ВТБ

Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы от группы ВТБ

6 февраля 2024, 14:40
Фото: предоставлены Группой ВТБ
В начале апреля в Ханты-Мансийске пройдет традиционный Югорский лыжный марафон, который уже стал символом региона. В этом году мероприятие также поддерживается группой ВТБ, поэтому победителей гонок ожидают денежные призы на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

Награждение будет проходить в два этапа. В первый день марафона, 6 апреля, жюри распределит 1,6 миллиона рублей между десятью финалистами трассы. За первые три места лыжники получат соответственно 400 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей. Остальная сумма будет разыграна на следующий день, 7 апреля, передает inkazan.ru.

Все участники марафона получат майки, шапки, значки и медали в память о событии. В этом году были зарегистрированы более тысячи человек, включая малышей в сопровождении родителей и участников в возрасте до 80 лет. Не только граждане России, но и участники из Казахстана и Эстонии проявили интерес к этой гонке.

Как и в предыдущие годы, среди участников будут профессиональные спортсмены, в том числе и известные олимпийские чемпионы. Многие из них уже становились победителями Югорского лыжного марафона. Среди них — Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина, Евгений Дементьев и Сергей Устюгов.

Представитель ВТБ и «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов поделился, что в этом году участников марафона ожидают новые трассы, в частности семикилометровая «Ретрогонка» с использованием винтажного лыжного инвентаря и нестандартный финиш в городском парке. По его словам, для многих любителей спорта Югорский марафон — это не просто соревнование, а добрая традиция и яркое завершение лыжного сезона.

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