Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы от группы ВТБ

Все участники марафона получат майки, шапки, значки и медали в память о событии. В этом году были зарегистрированы более тысячи человек, включая малышей в сопровождении родителей и участников в возрасте до 80 лет. Не только граждане России, но и участники из Казахстана и Эстонии проявили интерес к этой гонке.