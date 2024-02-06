После бани сел в такси и пропал: в Екатеринбурге со 2 февраля ищут 38-летнего мужчину

В этот день Шубин парился в бане с товарищами, а затем сел на такси и уехал. Однако дома мужчина так и не появился и с тех пор до него не удается дозвониться. Как рассказал брат пропавшего Ивана, узнать какую-либо информацию через такси не получается, так как требуется запрос от МВД. Перевозчик подтвердил лишь то, по адресу бани в указанное время был заказ машины.