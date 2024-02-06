После бани сел в такси и пропал: в Екатеринбурге со 2 февраля ищут 38-летнего мужчину

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В столице Среднего Урала друзья и близкие разыскивают пропавшего мужчину, который не выходит на связь с пятницы, 2 февраля. Об этом сообщает издание Е1.ru.
В этот день Шубин парился в бане с товарищами, а затем сел на такси и уехал. Однако дома мужчина так и не появился и с тех пор до него не удается дозвониться. Как рассказал брат пропавшего Ивана, узнать какую-либо информацию через такси не получается, так как требуется запрос от МВД. Перевозчик подтвердил лишь то, по адресу бани в указанное время был заказ машины.
Пропавший мужчина высокого роста — 185 см, худощавого телосложения. Был одет в черные джинсы и куртку. Близкие говорят об Иване, что он не любил конфликты и вряд ли мог с кем-то поссориться.
Мужчину также объявила в розыск полиция.
Ранее стало известно, что в Сысерти пропал молодой человек в темно-зеленой куртке.