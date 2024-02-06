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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Сотрудники свердловских избирательных комиссий будут лично обходить избирателей

Придут к каждому: свердловский избирком расскажет о выборах президента на дому

6 февраля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудники свердловских избирательных комиссий будут лично обходить избирателей

Избирателям Свердловской области подробно расскажут о выборах мартовских президента. Члены избиркомов пройдут по домам и с каждым побеседуют лично.

17 февраля в Свердловской области начнутся подомовые обходы избирателей в рамках президентской избирательной кампании. До 7 марта члены участковых комиссий будут общаться с людьми и рассказывать им о предстоящих выборах. Об этом сообщает избирательная комиссия Свердловской области.

Информирование людей проводится в рамках проекта «ИнформУИК».

По выходным члены комиссий будут совершать обходы с 10 утра до 20 часов, в будни — с 16 до 21 часа. Узнать их можно будет по специальному бейджу, брендированной сумке и планшету. Сотрудники будут раздавать избирателям памятки со всей необходимой информацией и отвечать на возникающие вопросы.

Напомним, что выборы президента РФ в 2024 году впервые будут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее глава свердловского избиркома Елена Клименко пожаловалась Путину на дискредитирующих выборы наблюдателей.

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#Выборы президента#Избиратели#Избирательная комиссия#Наблюдатели#Екатеринбург#Выборы#Дарья Бобровицкая
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