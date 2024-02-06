Придут к каждому: свердловский избирком расскажет о выборах президента на дому

По выходным члены комиссий будут совершать обходы с 10 утра до 20 часов, в будни — с 16 до 21 часа. Узнать их можно будет по специальному бейджу, брендированной сумке и планшету. Сотрудники будут раздавать избирателям памятки со всей необходимой информацией и отвечать на возникающие вопросы.