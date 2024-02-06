Придут к каждому: свердловский избирком расскажет о выборах президента на дому

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
17 февраля в Свердловской области начнутся подомовые обходы избирателей в рамках президентской избирательной кампании. До 7 марта члены участковых комиссий будут общаться с людьми и рассказывать им о предстоящих выборах. Об этом сообщает избирательная комиссия Свердловской области.
Информирование людей проводится в рамках проекта «ИнформУИК».
По выходным члены комиссий будут совершать обходы с 10 утра до 20 часов, в будни — с 16 до 21 часа. Узнать их можно будет по специальному бейджу, брендированной сумке и планшету. Сотрудники будут раздавать избирателям памятки со всей необходимой информацией и отвечать на возникающие вопросы.
Напомним, что выборы президента РФ в 2024 году впервые будут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта.
Ранее глава свердловского избиркома Елена Клименко пожаловалась Путину на дискредитирующих выборы наблюдателей.