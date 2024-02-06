Проезд по безналу будет доступен во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На всех муниципальных автобусных маршрутах в Нижнем Тагиле появятся терминалы для оплаты проезда картой. Информацию подтвердили в Управлении городским хозяйством.
Чиновники проинформировали, что на данный момент возможность оплаты по безналу есть в семи автобусах — № 1, 14, 19, 26, 32, 34, 44. Процесс перевода продолжается.
Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на водителя маршрутки № 31, который тоже ввел «безнал»: оплату он принимал на собственную карту «Сбербанка».