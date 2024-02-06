Проезд по безналу будет доступен во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле мэрия введет безналичную оплату во всех муниципальных автобусах

Жители Нижнего Тагила скоро смогут забыть о мелочи в карманах для оплаты проезда в транспорте. Мэрия пообещала оснастить все муниципальные автобусы терминалами для безналичной оплаты.