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В Нижнем Тагиле мэрия введет безналичную оплату во всех муниципальных автобусах

Проезд по безналу будет доступен во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила

6 февраля 2024, 15:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мэрия введет безналичную оплату во всех муниципальных автобусах

Жители Нижнего Тагила скоро смогут забыть о мелочи в карманах для оплаты проезда в транспорте. Мэрия пообещала оснастить все муниципальные автобусы терминалами для безналичной оплаты.

На всех муниципальных автобусных маршрутах в Нижнем Тагиле появятся терминалы для оплаты проезда картой. Информацию подтвердили в Управлении городским хозяйством.

Чиновники проинформировали, что на данный момент возможность оплаты по безналу есть в семи автобусах — № 1, 14, 19, 26, 32, 34, 44. Процесс перевода продолжается.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на водителя маршрутки № 31, который тоже ввел «безнал»: оплату он принимал на собственную карту «Сбербанка».

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#Нижний Тагил#Оплата#Проезд#Общественный транспорт#Городской транспорт#Безналичная оплата#Дарья Бобровицкая
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