Проводится проверка. Автомобиль ППС и скорая помощь столкнулись в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись днем не перекрестке улицы Дружинина и Уральского проспекта. Свидетели были удивлены произошедшей аварией, так как на этом участке дороги все отсыпано отсевом, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По данному факту проводится проверка, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в конце декабря 2023 года в Екатеринбурге карета скорой помощи, перевозившая пациента, влетела в столб. Предположительно, водителю стало плохо.