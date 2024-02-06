Проводится проверка. Автомобиль ППС и скорая помощь столкнулись в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись днем не перекрестке улицы Дружинина и Уральского проспекта. Свидетели были удивлены произошедшей аварией, так как на этом участке дороги все отсыпано отсевом, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.