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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Нижнем Тагиле скорая помощь и машина ППС попали в дорожную аварию

Проводится проверка. Автомобиль ППС и скорая помощь столкнулись в Нижнем Тагиле

6 февраля 2024, 11:01
Фото: Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле скорая помощь и машина ППС попали в дорожную аварию

6 февраля на Гальянке в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи и патрульно-постовой службы.

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись днем не перекрестке улицы Дружинина и Уральского проспекта. Свидетели были удивлены произошедшей аварией, так как на этом участке дороги все отсыпано отсевом, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Фото: Инцидент Нижний Тагил
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По данному факту проводится проверка, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в конце декабря 2023 года в Екатеринбурге карета скорой помощи, перевозившая пациента, влетела в столб. Предположительно, водителю стало плохо.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Скорая помощь#Пострадавшие#Гальянка#ППС#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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