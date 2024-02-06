«С первого дня на контроле»: Пинаев высказался об инциденте в школе Нижнего Тагила

Напомним, конфликт между девочкой-сиротой и одноклассниками произошел перед Новым годом прямо у школы. Два брата набросились на нее и в присутствии своей матери избили ее, и еще одного мальчика. В результате пострадавшая попала в больницу. В настоящее время в отношении женщины возбуждено несколько уголовных дел: за хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в тяжкое преступление.