«С первого дня на контроле»: Пинаев высказался об инциденте в школе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Владислав Пинаев отметил, что по СМИ и в соцсетях разошлась лишь часть фразы, которую он сказал на встрече с молодежью, отвечая на вопрос «Боится ли он критики?».
Я сказал, что не принимаю только критику, основанную на слухах. И привел в пример ситуацию с конфликтом с учениками школы 56, отмечу, гражданами Российской Федерации, — пояснил мэр.
По словам градоначальника, возможно, ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали, в том числе, угрозы и самому мэру, и его близким.
Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ, — написал Владислав Пинаев в соцсетях.
По словам мэра, произошедший инцидент снова привлек внимание к системе образования в городе. Глава города считает, что в Нижнем Тагиле она является одной из лучших. Для детей создаются все условия, чтобы они могли учиться и расти.
Конечно, всегда можно что-то улучшить, а где надо — исправить. И мы это делаем, — подытожил Владислав Пинаев.
Напомним, конфликт между девочкой-сиротой и одноклассниками произошел перед Новым годом прямо у школы. Два брата набросились на нее и в присутствии своей матери избили ее, и еще одного мальчика. В результате пострадавшая попала в больницу. В настоящее время в отношении женщины возбуждено несколько уголовных дел: за хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в тяжкое преступление.