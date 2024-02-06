Сгорело все: в Реже случился крупный пожар

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 04:29
В доме жила пожилая пара. По словам их дочери, им удалось спастись, однако все их имущество сгорело, как и само здание. Кроме того, известно, что огонь перекинулся на дома, которые стоящи рядом.
Специалисты экстренной службы вытащили из окна семерых человек, трое среди которых были дети, рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.
Площадь пострадавшей от огня территории составила 252 квадратных метра. Пожар устранял 21 человек с использованием спецтехники. Причина пожара не сообщается.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные совершили поджог многоэтажного дома. Вскоре приехавшие пожарные устранили огонь.