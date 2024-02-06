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Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Крупный пожар разгорелся в жилом доме в Реже

Сгорело все: в Реже случился крупный пожар

6 февраля 2024, 03:46
Фото: Е1

Крупный пожар разгорелся в жилом доме в Реже

В жилом частном доме в Реже вспыхнул крупный пожар. Происшествие случилось 5 февраля 2024 года.

В доме жила пожилая пара. По словам их дочери, им удалось спастись, однако все их имущество сгорело, как и само здание. Кроме того, известно, что огонь перекинулся на дома, которые стоящи рядом.

Специалисты экстренной службы вытащили из окна семерых человек, трое среди которых были дети, рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Фото: Е1

Площадь пострадавшей от огня территории составила 252 квадратных метра. Пожар устранял 21 человек с использованием спецтехники. Причина пожара не сообщается.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные совершили поджог многоэтажного дома. Вскоре приехавшие пожарные устранили огонь.

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