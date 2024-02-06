tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Сноубордист чуть не погиб под Кыштымом

Сноубордист заблудился в лесу под Кыштымом и потерял сознание

6 февраля 2024, 04:09
Фото: 1MI

Сноубордист чуть не погиб под Кыштымом

Сноубордист под Кыштымом в Челябинской области чуть не погиб во время фрирайда — катания вне подготовленных трасс.

Мужчина в какой-то момент оказался за трассой и заблудился. Пытаясь найти нужную дорогу, он потерял сознание, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Фото: Группа ВКонтакте «Урал Мэш»

Спортсмена заметили мотоциклисты около садового товарищества «Медик-2». Ему вызвали скорую помощь и до приезда медиков развели костер, чтобы его согреть. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в январе 2024 года в ХМАО водитель «ГАЗели» из Свердловской области чуть не замерз насмерть, так как его машина сломалась, а телефон разрядился. Ему помогли автоинспекторы.

В Ревде мужчина замерз насмерть около проходной
Узнать подробнее
Читайте также:
Турист из Екатеринбурга, выпавший с балкона отеля в Египте, должен прийти в себяЖитель Екатеринбурга выпал с балкона в отеле в Египте и впал в комуЖитель Екатеринбурга разорвал плечо во время отдыха на горе Пильная
#Происшествия#Больница#Лес#Скорая помощь#Мужчина#Мотоциклисты#Пострадавший#ЧП#Реанимация#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:29
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Вчера, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Вчера, 07:14
Маршрутчики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч рублей за выявленные нарушения
Вчера, 11:31
Для улучшения качества бетона при возведении КОЦа в Тагиле сменили субподрядчика
Вчера, 11:29
Какие трудности могут возникнуть в Свердловской области из-за снегопадов
Вчера, 17:44