Сноубордист заблудился в лесу под Кыштымом и потерял сознание

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Мужчина в какой-то момент оказался за трассой и заблудился. Пытаясь найти нужную дорогу, он потерял сознание, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Спортсмена заметили мотоциклисты около садового товарищества «Медик-2». Ему вызвали скорую помощь и до приезда медиков развели костер, чтобы его согреть. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, в январе 2024 года в ХМАО водитель «ГАЗели» из Свердловской области чуть не замерз насмерть, так как его машина сломалась, а телефон разрядился. Ему помогли автоинспекторы.