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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 04:51

Стали известны подробности о последнем дне сына бизнесмена в Нижнем Тагиле

Стало известно, как провел последний день сын бизнесмена в Нижнем Тагиле

6 февраля 2024, 03:27
Фото: 1MI

Стали известны подробности о последнем дне сына бизнесмена в Нижнем Тагиле

Стало известно о том, как прошел последний день 15-летнего подростка из Нижнего Тагила, который покончил с собой.

В день случившегося подросток ушел к родителям отца. Некоторое время назад родители юноши развелись и с тех пор жили отдельно. В семье у них было трое детей — 15, 9 и 4 лет.

Накануне ЧП школьник провел вместе с матерью весь день: они ездили в Екатеринбург в СУНЦ, так как подросток планировал туда поступать. Затем, после возвращения в Нижний Тагил, мальчик сообщил, что пошел ночевать к бабушке.

За некоторое время до происшествия мать получила от сына тревожное сообщение. Не дозвонившись ему, она связалась с бывшим мужем и соседями и, отпросившись с работы, поехала домой. В пути она получила сообщение от соседки о том, что сын погиб.

Его похоронами сейчас занимаются родственники экс-супруга. Мужчина улетел в конце января в Египет вместе с дочерью, ближайшим рейсом они вернутся обратно.

Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2024 года. Известно, что подросток вытащил из сейфа отцовское ружье.

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