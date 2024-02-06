Стало известно, как провел последний день сын бизнесмена в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В день случившегося подросток ушел к родителям отца. Некоторое время назад родители юноши развелись и с тех пор жили отдельно. В семье у них было трое детей — 15, 9 и 4 лет.
Накануне ЧП школьник провел вместе с матерью весь день: они ездили в Екатеринбург в СУНЦ, так как подросток планировал туда поступать. Затем, после возвращения в Нижний Тагил, мальчик сообщил, что пошел ночевать к бабушке.
За некоторое время до происшествия мать получила от сына тревожное сообщение. Не дозвонившись ему, она связалась с бывшим мужем и соседями и, отпросившись с работы, поехала домой. В пути она получила сообщение от соседки о том, что сын погиб.
Его похоронами сейчас занимаются родственники экс-супруга. Мужчина улетел в конце января в Египет вместе с дочерью, ближайшим рейсом они вернутся обратно.
Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2024 года. Известно, что подросток вытащил из сейфа отцовское ружье.