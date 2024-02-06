Свердловчанка лишилась денег после продажи квартиры военному. Он погиб в ДТП

По документам, право собственности на жилье уже перешло к Александру. Однако продавец не успела получить деньги, пишет Е1. Причиной стало то, что квартира куплена по военной ипотеке и средства бывшая владелица не получила автоматически. Покупатель должен был прийти в банк и подписать документ о переводе. В день гибели Александр как раз ехал подписать документы. Также он должен был забрать ключи.