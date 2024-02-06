Свердловчанка лишилась денег после продажи квартиры военному. Он погиб в ДТП

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Погибшему Александру было 30 лет. Он девять месяцев провел на СВО и после возвращения решил приобрести квартиру. Он выбрал жилье на Эльмаше и планировал сдавать его в аренду.
Пару месяцев назад мужчина нашел вариант и сделка уже была почти окончена. 29 января Александр поехал в Екатеринбург с другом и риелтором на отцовской машине. В них врезался автобус с хоккейной командой. Все трое погибли.
По документам, право собственности на жилье уже перешло к Александру. Однако продавец не успела получить деньги, пишет Е1. Причиной стало то, что квартира куплена по военной ипотеке и средства бывшая владелица не получила автоматически. Покупатель должен был прийти в банк и подписать документ о переводе. В день гибели Александр как раз ехал подписать документы. Также он должен был забрать ключи.
Продавец отметила, что сделку планируется расторгнуть, так как она недействительна. Но для этого нужно обращаться в суд.
Напомним, погибших Александра и Никиту похоронили 2 февраля на Аллее ветеранов в Верх-Нейвинском. Вдова погибшего Никиты рассказала, что в тот роковой день, мужчина решил составить компанию другу.