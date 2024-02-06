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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Стоимость такси снизилась в Екатеринбурге

Такси внезапно подешевело в Екатеринбурге

6 февраля 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney

Стоимость такси снизилась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подешевело такси. В сравнении с декабрем 2023 года, поездки в экономе стали дешевле в полтора-два раза.

К примеру, утром в декабре поездка из Академического района в центр города стоила 1295 рублей, сейчас аналогичный маршрут стоит 527 рублей, пишет Е1.

От Дворца молодежи до Пионерки доехать можно было не меньше чем за тысячу рублей, а сделать это можно за 250. Время в пути также сократилось двукратно.

Таксисты рассказали, что на цены повлияло несколько факторов. Так, в декабре люди часто ездили на такси. Это было связано с предстоящим Новым годом. Сейчас же спрос намного ниже.

Также в декабре погода была более неблагоприятной. Были снегопады.

В пресс-службе «Яндекс.Go» рассказали, что стоимость поездки зависит не только от тарифов. Ведь, когда погода плохая, люди чаще хотят поехать домой на такси. Увеличивался спрос.

Напомним, что средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Дворец молодежи#Погода#Такси#Тарифы#Центр города#Снегопады#Спрос#Екатеринбург#Академический район#Дарья Сорокина#Пионерка
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