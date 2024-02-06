Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском

Природа в целом не радует жителей Свердловской области в последние месяцы. Так, в регионе из-за потепления опять начались мощные снегопады, пик которых придется на 7 февраля. В этот день, по прогнозам МЧС, ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, гололедица и налипание мокрого снега.