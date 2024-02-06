Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Подземные толчки в уральском регионе зафиксировали 2 февраля около полуночи. Эпицентр землетрясения находился в районе между городами Серов и Краснотурьинск. Такие данные опубликовал сайт Международной системы мониторинга.
Силу колебания почвы ученые оценили примерно в 4,1 балла, а в целом землетрясению присвоено 5 баллов по шкале Рихтера, оно относится к категории сильных.
Землетрясения на Урале не редкость, так как весь регион расположен на разломе тектонических плит.
Так, в 2018 году в Челябинской области произошло два сильнейших за 100 лет землетрясения в районе Катав-Ивановска. Самый сильный зафиксированный толчок мощностью в 5,6 баллов произошел 5 сентября. Второе, менее мощное землетрясение, зарегистрировали 26 сентября.
Природа в целом не радует жителей Свердловской области в последние месяцы. Так, в регионе из-за потепления опять начались мощные снегопады, пик которых придется на 7 февраля. В этот день, по прогнозам МЧС, ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, гололедица и налипание мокрого снега.
Ранее стало известно, с какими трудностями могут столкнуться свердловчане из-за предстоящей снежной бури.