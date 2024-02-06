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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

На севере Свердловской области произошло сильное землетрясение

Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском

6 февраля 2024, 12:51
Фото: 1MI

На севере Свердловской области произошло сильное землетрясение

В Свердловской области сейсмологи зафиксировали мощные подземные толчки на севере региона. Ученые оценили землетрясение в пять баллов по шкале Рихтера.

Подземные толчки в уральском регионе зафиксировали 2 февраля около полуночи. Эпицентр землетрясения находился в районе между городами Серов и Краснотурьинск. Такие данные опубликовал сайт Международной системы мониторинга.

Силу колебания почвы ученые оценили примерно в 4,1 балла, а в целом землетрясению присвоено 5 баллов по шкале Рихтера, оно относится к категории сильных.

Землетрясения на Урале не редкость, так как весь регион расположен на разломе тектонических плит.

Так, в 2018 году в Челябинской области произошло два сильнейших за 100 лет землетрясения в районе Катав-Ивановска. Самый сильный зафиксированный толчок мощностью в 5,6 баллов произошел 5 сентября. Второе, менее мощное землетрясение, зарегистрировали 26 сентября.

Природа в целом не радует жителей Свердловской области в последние месяцы. Так, в регионе из-за потепления опять начались мощные снегопады, пик которых придется на 7 февраля. В этот день, по прогнозам МЧС, ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, гололедица и налипание мокрого снега.

Ранее стало известно, с какими трудностями могут столкнуться свердловчане из-за предстоящей снежной бури.

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#Свердловская область#Погода#Снегопад#Природа#Землетрясение#Екатеринбург#Толчки#Дарья Бобровицкая
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