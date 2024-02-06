В Екатеринбурге Мизулина поспорила со студентом УрФУ из-за Милохина и службы в армии

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Екатерина Мизулина на встрече со студентами УрФУ во вторник, 6 февраля, резко высказалась о блогере Дане Милохине. По ее словам, его давно пора призвать в армию. Молодому человеку, который начал защищать Милохина, пришлось извиниться за негативные высказывания о российской армии и специальной военной операции. Об этом пишет издание «Накануне.ру».
По словам Мизулиной, Милохину, если бы он решил честно отдать долг родине, не пришлось бы идти в танкисты или артиллеристы. Он мог бы отслужить «где-нибудь в библиотеке» и остаться при этом честным человеком. Однако блогер выбрал другой путь и сбежал в Дубай.
Милохина начал защищать один из студентов, который затем высказал резкие комментарии о проведении спецоперации. После этого глава Лиги безопасного интернета призвала его немедленно извиниться, чтобы не быть привлеченным к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Молодой человек решил не идти на дальнейший конфликт и принес извинения.
Ранее Мизулина, которая находится в Екатеринбурге с визитом, допустила блокировку VPN-сервисов в России, которые помогают просматривать запрещенные сайты.