В Екатеринбурге Мизулина поспорила со студентом УрФУ из-за Милохина и службы в армии

По словам Мизулиной, Милохину, если бы он решил честно отдать долг родине, не пришлось бы идти в танкисты или артиллеристы. Он мог бы отслужить «где-нибудь в библиотеке» и остаться при этом честным человеком. Однако блогер выбрал другой путь и сбежал в Дубай.