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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Мизулина заставила студента УрФУ извиниться за оскорбление армии

В Екатеринбурге Мизулина поспорила со студентом УрФУ из-за Милохина и службы в армии

6 февраля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney

Мизулина заставила студента УрФУ извиниться за оскорбление армии

Глава Лиги безопасного интернета, выступая в Екатеринбурге перед студентами, раскритиковала блогера Даню Милохина, а его защитника заставила извиниться за высказывания об армии и СВО.

Екатерина Мизулина на встрече со студентами УрФУ во вторник, 6 февраля, резко высказалась о блогере Дане Милохине. По ее словам, его давно пора призвать в армию. Молодому человеку, который начал защищать Милохина, пришлось извиниться за негативные высказывания о российской армии и специальной военной операции. Об этом пишет издание «Накануне.ру».

По словам Мизулиной, Милохину, если бы он решил честно отдать долг родине, не пришлось бы идти в танкисты или артиллеристы. Он мог бы отслужить «где-нибудь в библиотеке» и остаться при этом честным человеком. Однако блогер выбрал другой путь и сбежал в Дубай.

Милохина начал защищать один из студентов, который затем высказал резкие комментарии о проведении спецоперации. После этого глава Лиги безопасного интернета призвала его немедленно извиниться, чтобы не быть привлеченным к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Молодой человек решил не идти на дальнейший конфликт и принес извинения.

Ранее Мизулина, которая находится в Екатеринбурге с визитом, допустила блокировку VPN-сервисов в России, которые помогают просматривать запрещенные сайты.

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#Армия#Блогер#Оскорбления#Студент#Военная служба#Университет#Екатеринбург#Дискредитация армии#СВО#Дарья Бобровицкая
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