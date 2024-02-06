В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании

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Выступление Ярослава Дронова в столице Урала оказалось под угрозой срыва из-за действий телефонных террористов. Площадку, где должен был выступать певец в воскресенье, 4 февраля, дистанционно «заминировали» из Туркмении. Об инциденте написал телеграм-канал Shot.
Концерт должен был начаться в 19 часов. С 17 часов на площадку начали запускать зрителей. В начале восьмого, когда SHAMAN еще не начал выступление, поступил телефонный звонок с предупреждением о заложенном взрывном устройстве.
Территорию оперативно осмотрели полицейские, ничего подозрительного не было найдено. Концерт в итоге состоялся.
На концерте самого патриотичного российского певца 4 февраля присутствовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, прилетевшая в Екатеринбург с визитом.