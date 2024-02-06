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Концерт SHAMANа в Екатеринбурге чуть не отменили из-за звонка о минировании

В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании

6 февраля 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney

Концерт SHAMANа в Екатеринбурге чуть не отменили из-за звонка о минировании

Злоумышленник попытался сорвать выступление популярного артиста, позвонив из Туркмении.

Выступление Ярослава Дронова в столице Урала оказалось под угрозой срыва из-за действий телефонных террористов. Площадку, где должен был выступать певец в воскресенье, 4 февраля, дистанционно «заминировали» из Туркмении. Об инциденте написал телеграм-канал Shot.

Концерт должен был начаться в 19 часов. С 17 часов на площадку начали запускать зрителей. В начале восьмого, когда SHAMAN еще не начал выступление, поступил телефонный звонок с предупреждением о заложенном взрывном устройстве.

Территорию оперативно осмотрели полицейские, ничего подозрительного не было найдено. Концерт в итоге состоялся.

На концерте самого патриотичного российского певца 4 февраля присутствовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, прилетевшая в Екатеринбург с визитом.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Концерт#Минирование#Сообщение#Телефонный терроризм#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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