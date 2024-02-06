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Прокуратура завела дело после ЧП с вагонами в «Орланах» до Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбуждено дело после ЧП с вагонами-призраками

6 февраля 2024, 13:35
Фото: 1MI

Прокуратура завела дело после ЧП с вагонами в «Орланах» до Екатеринбурга

Уральская транспортная прокуратура проверила «Свердловскую пригородную компанию» после продажи билетов в вагоны, которых не было, на «Орлан» из Челябинска в Екатеринбург.

Это произошло в первые дни нового года. Пассажирам пришлось ехать стоя. Это случилось из-за того, что в рейс отправилось меньше вагонов, чем планировалось, а билеты были распроданы.

В ведомстве отметили, что было возбуждено административное дело. Кроме того, здесь подтвердили нехватку вагонов. Кроме того, в поездах нашли неработающие туалеты и холодные вагоны.

Аналогичное ЧП произошло на ж/д путях 28 января. Людям, которые ехали из Нижнего Тагила в Екатеринбург, пришлось стоять в вагонах.

Жителям Челябинска продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон
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#Транспорт#Свердловская область#Административное дело#Челябинск#Поезд#ЧП#Вагоны#Екатеринбург#Туалеты#Орлан#Дарья Сорокина
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