В Екатеринбурге возбуждено дело после ЧП с вагонами-призраками

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Это произошло в первые дни нового года. Пассажирам пришлось ехать стоя. Это случилось из-за того, что в рейс отправилось меньше вагонов, чем планировалось, а билеты были распроданы.
В ведомстве отметили, что было возбуждено административное дело. Кроме того, здесь подтвердили нехватку вагонов. Кроме того, в поездах нашли неработающие туалеты и холодные вагоны.
Аналогичное ЧП произошло на ж/д путях 28 января. Людям, которые ехали из Нижнего Тагила в Екатеринбург, пришлось стоять в вагонах.