В ФОМС сообщили о ежегодном увеличении объемов процедур ЭКО по ОМС

С 2013 года в рамках территориальной программы ОМС было проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования. Количество этих процедур ежегодно увеличивается. В 2023 году было выполнено 98,3 тысячи ЭКО, что на семь процентов, или 6,4 тысячи процедур, больше, чем в 2022 году.