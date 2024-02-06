В ФОМС сообщили о ежегодном увеличении объемов процедур ЭКО по ОМС

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:44
Об этом сообщает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Этот рост соответствует показателю «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей», который является частью федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», передает rg.ru.
Стоит отметить, что процедура экстракорпорального оплодотворения будет проводиться бесплатно для граждан России по направлению региональных комиссий в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Лечение назначается в случаях, когда другие методы борьбы с бесплодием не привели к положительному результату, при условии, что женщина способна выносить и родить ребенка. Женщины до 35 лет получают направление после лечения в течение 12 месяцев. Для женщин от 35 лет этот срок составляет не менее шести месяцев.
Чтобы получить направление, можно обратиться в женскую консультацию или центр планирования семьи по месту жительства. Врач назначит обследование для выявления причины бесплодия. После этого и в случае отсутствия противопоказаний для применения программы ЭКО устанавливается форма бесплодия, и врачебная комиссия выдает направление на проведение процедуры.
ФОМС отмечает, что направление выдается не только супружеским парам, но и парам без свидетельства о браке, а также одиноким женщинам. Сама процедура проводится в выбранной пациенткой медицинской организации из предложенного списка.
С 2013 года в рамках территориальной программы ОМС было проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования. Количество этих процедур ежегодно увеличивается. В 2023 году было выполнено 98,3 тысячи ЭКО, что на семь процентов, или 6,4 тысячи процедур, больше, чем в 2022 году.
Напомним, что в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи. Правительство приняло план основных мероприятий, включающий в себя охрану здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.