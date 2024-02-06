В Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи отопления в квартире

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Так как они не относятся к общедомовому имуществу, их обслуживание и ремонт должны производиться за счет самого собственника, пишет pravda.ru.
Он также отметил, что эта услуга является платной, подобно другим работам внутри квартиры, таким как ремонт сантехники или электрики. Управляющая компания может предложить свои услуги, но важно быть внимательным, так как они могут устанавливать свои цены, часто завышая их.
Если вам предложили завышенную цену за замену батареи, рекомендуется проверить информацию на сайте управляющей компании, где должен быть указан прайс-лист. В случае согласия с ценой, необходимо заключить договор, в котором прописаны все работы и их стоимость, чтобы иметь возможность потребовать ответственности исполнителя в случае возникновения проблем.
Качкаев также подчеркнул, что управляющая компания не имеет права принуждать собственников жилья к использованию их услуг, и они могут обратиться в любую другую подрядную организацию. В этом случае им придется оплатить только временное отключение тепла в квартире. Однако стоит помнить, что если новая батарея негативно повлияет на работу системы отопления в доме, вам придется возместить все дополнительные расходы.