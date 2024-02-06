В Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи отопления в квартире

Качкаев также подчеркнул, что управляющая компания не имеет права принуждать собственников жилья к использованию их услуг, и они могут обратиться в любую другую подрядную организацию. В этом случае им придется оплатить только временное отключение тепла в квартире. Однако стоит помнить, что если новая батарея негативно повлияет на работу системы отопления в доме, вам придется возместить все дополнительные расходы.