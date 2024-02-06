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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

В Нижний Тагил приехали 40 автобусов

В марте 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Нижнем Тагиле

6 февраля 2024, 10:45
Фото: Департамент информполитики

В Нижний Тагил приехали 40 автобусов

В Нижний Тагил приехала первая партия новых автобусов из 40 машин. На закупку этого транспорта были направлены региональные средства.

Автобусы пришли в рамках создания муниципального предприятия «Транспорт Тагила».

На сегодня окончательно формируем штат. В марте автобусы выйдут на маршруты, — сообщил глава города Владислав Пинаев.

Отмечается, что автобусы были закуплены благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Известно, что транспортные средства обладают большой вместимостью. На закупку транспорта было выделено 1,5 миллиарда рублей.

Ключи от 17 автобусов уже вручили водителям. Транспортные средства поедут в Артинский и Талицкий городские округа, а также в Красноуральск. Церемония вручения транспорта состоялась на АО «Автотранспорт».

Напомним, что всего регион планирует закупить 299 автобусов. 112 из них уже отправились в рейсы в Каменске-Уральском, Ирбите и других городах. Следующие автобусы отправят в Красноуфимск, Реж, Асбест и другие.

Ранее, 31 января, сразу три района Свердловской области получили ключи от новых автобусов. Дополнительный транспорт появился в Талице, Артинске и Красноуральске.

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