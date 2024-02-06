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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

СК предъявил обвинения матери мальчиков, избивших девочку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мать избивших девочку подростков ответит по двум статьям УК

6 февраля 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney

СК предъявил обвинения матери мальчиков, избивших девочку в Нижнем Тагиле

Матери подростков, которые избили девочку в Нижнем Тагиле, придется ответить за хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в тяжкое преступление.

Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения женщине, которая участвовала в избиении ребенка около школы в Нижнем Тагиле вместе со своими сыновьями. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что конфликт произошел перед Новым годом, 29 декабря, около школы № 56. Два брата-мигранта, азербайджанцы по национальности, набросились на школьницу-сироту и нанесли ей побои. Также пострадал одноклассник девочки. За дракой наблюдала мать подростков, однако она не остановила конфликт детей, а сама вмешалась и сильно ударила ребенка по щеке. В итоге школьница попала в больницу с травмами.

В ходе разбирательства следователи выяснили, что драку нельзя назвать случайной: ей предшествовал длительный конфликт. Педагоги о нем знали, однако попыток урегулировать его не предпринимали.

Мать азербайджанцев ответит перед законом по статьям «Хулиганство» и «Вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление».

Министерству образования и молодежной политики вынесено представление о недопущении подобных инцидентов в учебных заведениях региона.

Ранее обвиняемой запретили общаться с потерпевшими детьми.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Избиение#Уголовное дело#Школа#Криминал#Мигранты#Инцидент#Избиение школьницы в Нижнем Тагиле#Дарья Бобровицкая
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