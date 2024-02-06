В Нижнем Тагиле мать избивших девочку подростков ответит по двум статьям УК

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения женщине, которая участвовала в избиении ребенка около школы в Нижнем Тагиле вместе со своими сыновьями. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что конфликт произошел перед Новым годом, 29 декабря, около школы № 56. Два брата-мигранта, азербайджанцы по национальности, набросились на школьницу-сироту и нанесли ей побои. Также пострадал одноклассник девочки. За дракой наблюдала мать подростков, однако она не остановила конфликт детей, а сама вмешалась и сильно ударила ребенка по щеке. В итоге школьница попала в больницу с травмами.
В ходе разбирательства следователи выяснили, что драку нельзя назвать случайной: ей предшествовал длительный конфликт. Педагоги о нем знали, однако попыток урегулировать его не предпринимали.
Мать азербайджанцев ответит перед законом по статьям «Хулиганство» и «Вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление».
Министерству образования и молодежной политики вынесено представление о недопущении подобных инцидентов в учебных заведениях региона.
Ранее обвиняемой запретили общаться с потерпевшими детьми.