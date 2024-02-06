В Нижнем Тагиле мать избивших девочку подростков ответит по двум статьям УК

Напомним, что конфликт произошел перед Новым годом, 29 декабря, около школы № 56. Два брата-мигранта, азербайджанцы по национальности, набросились на школьницу-сироту и нанесли ей побои. Также пострадал одноклассник девочки. За дракой наблюдала мать подростков, однако она не остановила конфликт детей, а сама вмешалась и сильно ударила ребенка по щеке. В итоге школьница попала в больницу с травмами.