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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом планируется ремонт школы

В Новоасбесте под Нижним Тагилом капитально отремонтируют школу

6 февраля 2024, 15:12
Фото: 1MI

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом планируется ремонт школы

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом будет капитально отремонтирована школа №6, которая находится на улице Школьная, 2а.

Для проведения работ МКУ «УКС ГГО» выделило 178,4 миллиона рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области и бюджета Горноуральского городского округа.

В кирпичном двухэтажном здании есть подвал. Оно подключено к системе централизованного отопления. На сегодняшний день в школе установлены стеклопакеты и простые филенчатые двери. Полы либо дощатые, либо покрыты линолеумом и керамической плиткой.

До 15 декабря 2024 года подрядчику необходимо обновить в здании все коммунальные системы, провести пусконаладочные работы, утилизировать строительный мусор и благоустроить территорию.

Компаниям, желающим принять участие в электронном аукционе, необходимо подать заявку до 9 февраля 2024 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Напомним, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом также планируется капремонт школы за 391 миллион рублей.

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