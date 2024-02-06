В Новоасбесте под Нижним Тагилом капитально отремонтируют школу

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Для проведения работ МКУ «УКС ГГО» выделило 178,4 миллиона рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области и бюджета Горноуральского городского округа.
В кирпичном двухэтажном здании есть подвал. Оно подключено к системе централизованного отопления. На сегодняшний день в школе установлены стеклопакеты и простые филенчатые двери. Полы либо дощатые, либо покрыты линолеумом и керамической плиткой.
До 15 декабря 2024 года подрядчику необходимо обновить в здании все коммунальные системы, провести пусконаладочные работы, утилизировать строительный мусор и благоустроить территорию.
Компаниям, желающим принять участие в электронном аукционе, необходимо подать заявку до 9 февраля 2024 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.
Напомним, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом также планируется капремонт школы за 391 миллион рублей.