В Свердловской области сменился главный борец с «оборотнями в погонах»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:59
На этой должности он сменил Валентина Зенкова. Что от кадровой перестановки ожидать екатеринбуржцам, проанализировал Е1.
Отмечается, что новый начальник, Тафинцев — это человек из команды Александра Мешкова и Сергея Ремезкова (замначальника ГУ МВД по части кадров). С Ремезковым они вместе проходили службу в армии.
Сотрудники отзываются о нем нелестно. Якобы он сразу начал диктовать новые правила, а также дал сотрудников множество новых поручений, сообщает источник издания.
По сведениям анонима, отношения между Зенковым и Мешковым и ранее были напряженными.
К примеру, два года назад, летом, Зенков наказал пойманного им же представителя ГИБДД. В результате команда Мешкова отправила его на пенсию.
Ранее сообщалось, что Роман Ярыш станет новым начальником ГИБДД в Екатеринбурге.