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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:59

Названо имя нового начальника оперативной части МВД по Свердловской области

В Свердловской области сменился главный борец с «оборотнями в погонах»

6 февраля 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney

Названо имя нового начальника оперативной части МВД по Свердловской области

В Свердловской области появился новый руководитель. Главой оперативной части собственной безопасности ГУ МВД по региону назначен подполковник полиции Василий Тафинцев.

На этой должности он сменил Валентина Зенкова. Что от кадровой перестановки ожидать екатеринбуржцам, проанализировал Е1.

Отмечается, что новый начальник, Тафинцев — это человек из команды Александра Мешкова и Сергея Ремезкова (замначальника ГУ МВД по части кадров). С Ремезковым они вместе проходили службу в армии.

Сотрудники отзываются о нем нелестно. Якобы он сразу начал диктовать новые правила, а также дал сотрудников множество новых поручений, сообщает источник издания.

По сведениям анонима, отношения между Зенковым и Мешковым и ранее были напряженными.

К примеру, два года назад, летом, Зенков наказал пойманного им же представителя ГИБДД. В результате команда Мешкова отправила его на пенсию.

Ранее сообщалось, что Роман Ярыш станет новым начальником ГИБДД в Екатеринбурге.

#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Начальник#Назначение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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