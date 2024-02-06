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Житель Свердловской области умер в машине за рулем на ЕКАД

Водитель умер за рулем автомобиля на ЕКАД. Машина въехала в сугроб

6 февраля 2024, 08:42
Фото: 1MI

Житель Свердловской области умер в машине за рулем на ЕКАД

На ЕКАД скончался житель Свердловской области, который ехал за рулем автомобиля. Ему было около 50 лет. Происшествие случилось 6 февраля 2024 года.

Известно, что мужчине внезапно стало плохо, в результате чего он умер. Автомобиль въехал в сугроб на обочине дороги, когда свердловчанин уже скончался, рассказали Ура.ру в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Что стало причиной смерти водителя — в настоящий момент не сообщается.

Фото: Ура.ру

Напомним, 4 февраля 2024 года на трассе в Свердловской области произошла дорожная авария с участием автомобиля и пассажирского междугороднего автобуса.

В ДТП скончались пассажиры иномарки, а также пострадал водитель машины. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

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