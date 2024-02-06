Водитель умер за рулем автомобиля на ЕКАД. Машина въехала в сугроб

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Известно, что мужчине внезапно стало плохо, в результате чего он умер. Автомобиль въехал в сугроб на обочине дороги, когда свердловчанин уже скончался, рассказали Ура.ру в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Что стало причиной смерти водителя — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 4 февраля 2024 года на трассе в Свердловской области произошла дорожная авария с участием автомобиля и пассажирского междугороднего автобуса.
В ДТП скончались пассажиры иномарки, а также пострадал водитель машины. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.