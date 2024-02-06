Водителям и кондукторам в Екатеринбурге дают жилье для решения вопроса с кадрами

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Заветные квадратные метры можно получить в общежитии. Программу по договоренности с городской администрацией запустил глава «Гортранса» Сергей Нугаев. Об этом пишет издание E1.ru.
По поручению Нугаева профсоюз выявляет работников, которые наиболее нуждаются в жилье. Плюс программы в том, что водителям и кондукторам не нужно будет платить за съем жилья — придется возмещать только стоимость коммунальных услуг, 3-5 тысяч рублей. При этом многие сегодня снимают жилье за 20-25 тысяч рублей при зарплате в 50-60 тысяч.
Сотрудники предприятия считают эту программу очень выгодной и уверены, что данная мера позволит сохранить коллектив.
В Верхней Пышме после прихода сотрудников «Гортранса» начали увольняться водители трамваев.