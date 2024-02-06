Водителям и кондукторам в Екатеринбурге дают жилье для решения вопроса с кадрами

По поручению Нугаева профсоюз выявляет работников, которые наиболее нуждаются в жилье. Плюс программы в том, что водителям и кондукторам не нужно будет платить за съем жилья — придется возмещать только стоимость коммунальных услуг, 3-5 тысяч рублей. При этом многие сегодня снимают жилье за 20-25 тысяч рублей при зарплате в 50-60 тысяч.