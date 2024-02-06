tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

В Екатеринбурге водителей и кондукторов привлекают комнатами в общежитии

Водителям и кондукторам в Екатеринбурге дают жилье для решения вопроса с кадрами

6 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге водителей и кондукторов привлекают комнатами в общежитии

Работникам «Гортранса» в Екатеринбурге обещают помочь решить жилищный вопрос, чтобы они не уходили из профессии.

Заветные квадратные метры можно получить в общежитии. Программу по договоренности с городской администрацией запустил глава «Гортранса» Сергей Нугаев. Об этом пишет издание E1.ru.

По поручению Нугаева профсоюз выявляет работников, которые наиболее нуждаются в жилье. Плюс программы в том, что водителям и кондукторам не нужно будет платить за съем жилья — придется возмещать только стоимость коммунальных услуг, 3-5 тысяч рублей. При этом многие сегодня снимают жилье за 20-25 тысяч рублей при зарплате в 50-60 тысяч.

Сотрудники предприятия считают эту программу очень выгодной и уверены, что данная мера позволит сохранить коллектив.

В Верхней Пышме после прихода сотрудников «Гортранса» начали увольняться водители трамваев.

Читайте также:
Дефицита нет: в ГИБДД Свердловской области отрицают факт нехватки руководителейВ Екатеринбурге на линию не выходят 25% автобусов: остро не хватает водителейДефицит кадров в полиции в Нижнем Тагиле составил более 14%
#Жилье#Зарплата#Общежитие#Профессия#Программа#Водители#Сотрудники#Коммунальные услуги#Профсоюз#Кадры#Коллектив#Екатеринбург#Гортранс#Дарья Бобровицкая#Сергей Нугаев#Кондукторы
Подпишитесь
«С первого дня на контроле»: Пинаев высказался об инциденте в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 15:06
В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании
Сегодня, 15:00
Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
Сегодня, 10:32
В марте 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:45
Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:29
Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском
Сегодня, 12:51