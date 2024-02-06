«Вонища страшная»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы и запах

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Дымку в небе от выбросов особенно отчетливо видно жителям Дзержинского района. Также горожане ощущают неприятный запах. Об этом рассказала одна из жительниц Вагонки.
Вонища страшная началась на Вагонке. Дымка, ничего не видно, очень сильный химический запах, — говорит тагильчанка.
Также в районе Тагилстроя утром ощущался запах сероводорода в воздухе. Кроме того, неприятный запах чувствуется в районе Коксохима на Индустриальной улице.
Напомним, суд обязал химическое предприятие «Планта» в Нижнем Тагиле оборудовать санитарно-защитную зону.