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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Выбросы с завода накрыли Нижний Тагил

«Вонища страшная»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы и запах

6 февраля 2024, 05:19
Фото: tagilcity.ru

Выбросы с завода накрыли Нижний Тагил

Жители Нижнего Тагила недовольны выбросами вредных веществ в воздух с Коксохимического завода НТМК утром 6 февраля 2024 года.

Дымку в небе от выбросов особенно отчетливо видно жителям Дзержинского района. Также горожане ощущают неприятный запах. Об этом рассказала одна из жительниц Вагонки.

Вонища страшная началась на Вагонке. Дымка, ничего не видно, очень сильный химический запах, — говорит тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Также в районе Тагилстроя утром ощущался запах сероводорода в воздухе. Кроме того, неприятный запах чувствуется в районе Коксохима на Индустриальной улице.

Напомним, суд обязал химическое предприятие «Планта» в Нижнем Тагиле оборудовать санитарно-защитную зону.

В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
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