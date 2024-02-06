ВСУ все чаще пытаются завербовать россиян для поджога зданий на Урале

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Кургане во вторник, 6 февраля, рассказал об участившихся случаях со стороны спецслужб Украины привлечь россиян к диверсиям на территории РФ. Регионы Уральского федерального округа также под прицелом. Об этом пишет Ura.ru.