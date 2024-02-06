ВСУ все чаще пытаются завербовать россиян для поджога зданий на Урале

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Кургане во вторник, 6 февраля, рассказал об участившихся случаях со стороны спецслужб Украины привлечь россиян к диверсиям на территории РФ. Регионы Уральского федерального округа также под прицелом. Об этом пишет Ura.ru.
Таким образом Украина создает в глазах мирового сообщества видимость успеха в борьбе с Россией, отметил Патрушев.
По его словам, в 2023 году в УФО зарегистрировано девять терактов и диверсий, предотвратить удалось гораздо больше — 23. Глава Совбеза призвал губернаторов уральских регионов уделять больше внимания антитеррористическим мероприятиям, лучше защищать критически важную инфраструктуру и места массового скопления людей.
Часто жертвами украинских вербовщиков становятся пожилые люди. Так, 25 января суд вынес приговор пенсионерке в Первоуральске, которая пыталась поджечь военкомат.