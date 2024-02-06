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Патрушев: на Урале участились попытки ВСУ привлечь россиян к поджогам зданий

ВСУ все чаще пытаются завербовать россиян для поджога зданий на Урале

6 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI

Патрушев: на Урале участились попытки ВСУ привлечь россиян к поджогам зданий

Вооруженные силы Украины из-за отсутствия успехов на поле боя пытаются нарастить число террористических атак на территории России. Под ударом в том числе оказались регионы Уральского федерального округа.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Кургане во вторник, 6 февраля, рассказал об участившихся случаях со стороны спецслужб Украины привлечь россиян к диверсиям на территории РФ. Регионы Уральского федерального округа также под прицелом. Об этом пишет Ura.ru.

Таким образом Украина создает в глазах мирового сообщества видимость успеха в борьбе с Россией, отметил Патрушев.

По его словам, в 2023 году в УФО зарегистрировано девять терактов и диверсий, предотвратить удалось гораздо больше — 23. Глава Совбеза призвал губернаторов уральских регионов уделять больше внимания антитеррористическим мероприятиям, лучше защищать критически важную инфраструктуру и места массового скопления людей.

Часто жертвами украинских вербовщиков становятся пожилые люди. Так, 25 января суд вынес приговор пенсионерке в Первоуральске, которая пыталась поджечь военкомат.

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