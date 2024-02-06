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Posted 6 февраля 2024, 17:47

Published 6 февраля 2024, 17:47

Modified 6 февраля 2024, 17:49

Updated 6 февраля 2024, 17:49

Жалобы тагильчан на выброс, снос Дома культуры и ДТП ППС со скорой

Жалобы тагильчан на выброс, снос Дома культуры и ДТП ППС со скорой

6 февраля 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жители Тагила пожаловались на сильную вонь от выбросов. На ГГМ столкнулись машина скорой помощи и автомобиль ППС. Тагильчанина, помогающего инвалидам, вновь наградили. Под Тагилом снесут Дом культуры, а на сайте TagilCity.ru новая рубрика: самое важное, что произошло за 6 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru.

Тагильчане не были готовы к очередным выбросам Коксохима утром 6 февраля. Дымку было отлично видно проживающим на Вагонке людям. Также все, кому не повезло оказаться в радиусе поражения, ощущали крайне неприятный запах, который чувствовался в районе Тагилстроя и на Индустриальной улице, непосредственно у самого предприятия.

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Днем 6 февраля в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла авария с участием кареты скорой помощи и служебного автомобиля ППС. Все произошло на перекрестке улицы Дружинина и Уральского проспекта. По словам очевидцев, это было странно, так как дорога в том месте отсыпана отсевом. По имеющейся у редакции информации, пострадавших при столкновении нет.

Проводится проверка. Автомобиль ППС и скорая помощь столкнулись в Нижнем Тагиле
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Хорошо известный далеко за пределами Нижнего Тагила Александр Жученко одержал очередную победу. На это раз на конкурсе среди пенсионеров в сфере компьютерной грамотности, который называется «Спасибо интернету — 2023». Александр создает информационные сайты для людей с ограниченными возможностями.

Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
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Власти Нижнего Тагила объявили тендер на снос аварийного Дома культуры в поселке Уралец, построенного в 1928 году. На эти работы выделено 6,6 миллиона рублей. Здание находится на улице Ленина, 19. Его общая площадь составляет 1,15 тысячи квадратных метров. Обследование показало, что степень разрушения здания составляет 20%. Оно не охраняется, на фундаменте и стенах есть трещины, перегородки и перекрытия частично обрушены, отсутствуют оконные и дверные проемы. Это создает угрозу для жизни местного населения.

Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом
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Редакция TagilCity.ru рада сообщить, что теперь на сайте издания будет регулярно появляться различные тесты на разные темы, которые знакомы всем: памятные события, классическое кино, известные литературные или музыкальные произведения. Эти тесты помогут вам проверить свои знания и узнать что-то новое. Уже сейчас читатель может вспомнить легендарный сериал «Мастер и Маргарита», а также с головой окунуться в ностальгию по советской мультипликации.

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