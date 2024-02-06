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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Алапаевске мужчина избил кота из-за грязи в квартире

Житель Алапаевска избил кота-сфинкса из-за захламленной квартиры

6 февраля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney

В Алапаевске мужчина избил кота из-за грязи в квартире

В Алапаевске мужчина избил кота сфинкса, потому что он ходил мимо лотка и превратил квартиру в большой туалет.

Пенсионер избил питомца тростью. Так он наказал питомца за то, что тот ходил мимо лотка в квартире, сообщает ЕАН.

По данным зоозащитницы Юлии Новоселовой, животное было в крови и синяках. Его подобрала местная жительница. Она написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель Сухого Лога предстанет перед судом за убийство кошек своей супруги. Дело уже в суде. Женщине злоумышленник пригрозил аналогичной расправой.

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