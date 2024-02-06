Житель Алапаевска избил кота-сфинкса из-за захламленной квартиры

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Пенсионер избил питомца тростью. Так он наказал питомца за то, что тот ходил мимо лотка в квартире, сообщает ЕАН.
По данным зоозащитницы Юлии Новоселовой, животное было в крови и синяках. Его подобрала местная жительница. Она написала заявление в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что 32-летний житель Сухого Лога предстанет перед судом за убийство кошек своей супруги. Дело уже в суде. Женщине злоумышленник пригрозил аналогичной расправой.