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Мужчину в Камышлове приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство

Житель Камышлова избил до смерти своего знакомого

6 февраля 2024, 10:00
Фото: 1MI

Мужчину в Камышлове приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство

27-летний житель Камышлова избил до смерти своего знакомого, с которым у него возник конфликт. Убийство случилось 24 августа 2023 года.

Молодой человек и трое его знакомых употребляли алкоголь, находясь в квартире одного из них. В какой-то момент у осужденного произошел конфликт с 38-летним мужчиной, и он стал его избивать руками и ногами. Потерпевший умер на месте ЧП, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Убедившись, что мужчина скончался, остальные стали думать, как избавиться от тела. В итоге один из собутыльников предложил осужденному поранить его ножом в бедро, чтобы потом сказать, что погибший сам стал бросаться на него с ножом, а с его стороны была самооборона. Осужденный согласился.

Свердловчанину нанесли ножевое ранение, а затем вызвали полицию. Правоохранители быстро догадались, как действительно обстояло дело, и задержали нападавшего. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд приговорил горожанина к восьми годам лишения свободы.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина избил до смерти девушку и пытался спрятать тело на балконе. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

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