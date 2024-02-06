Житель Камышлова избил до смерти своего знакомого

Убедившись, что мужчина скончался, остальные стали думать, как избавиться от тела. В итоге один из собутыльников предложил осужденному поранить его ножом в бедро, чтобы потом сказать, что погибший сам стал бросаться на него с ножом, а с его стороны была самооборона. Осужденный согласился.