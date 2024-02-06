Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью

Александр Жученко сам является человеком с глухотой. В молодости он получил травму и потерял слух. Интерес к компьютеру перерос в профессию, и теперь на счету тагильчанина проект «Страна глухих», за который ему регулярного приходят слова благодарности от родителей особенностей детей, а также федеральный портал inva.news с новостями и полезными статьями для людей с ОВЗ. Проекты не имеют внешнего финансирования и тагильчанин развивает их на собственные средства: