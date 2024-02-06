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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Александр Жученко

Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью

6 февраля 2024, 10:32
Фото: tagilcity.ru
Александр Жученко

В Свердловской области наградили основателя сайтов для россиян с инвалидностью

Новая награда в копилке известного далеко за пределами Нижнего Тагила Александра Жученко — это победа во всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023». Первое место Александр получил за информационные сайты для инвалидов.

Александр Жученко уже около 20 лет занимается помощью россиянам с ОВЗ. Его проект «Страна глухих» и портал Инваньюс известны на всю страну, а информация, собранная Александром, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.

За свою деятельность 5 февраля тагильчанин был награждён организаторами (Социальный фонд Российской Федерации и компанией «Ростелеком»). Приз и диплом за 1 место проект принес своему автору в номинации «Моя общественная интернет-инициатива».

Фото: tagilcity.ru

Александр Жученко сам является человеком с глухотой. В молодости он получил травму и потерял слух. Интерес к компьютеру перерос в профессию, и теперь на счету тагильчанина проект «Страна глухих», за который ему регулярного приходят слова благодарности от родителей особенностей детей, а также федеральный портал inva.news с новостями и полезными статьями для людей с ОВЗ. Проекты не имеют внешнего финансирования и тагильчанин развивает их на собственные средства:

Благодаря «Стране глухих» сотни родителей детей с нарушением слуха получили необходимую информацию, консультации и моральную поддержку за эти годы, в том числе и мамы, папы таких детей с Нижнего Тагила. Благодаря первому в России льготному тарифу для инвалидов по слуху, который мы запустили когда-то с одним из сотовых операторов, тысячи инвалидов получили возможность больше общаться через смс с друзьями и близкими, в том числе и инвалиды из Нижнего Тагила, — рассказал Александр Жученко редакции TagilCity.ru.
Александр ЖученкоАлександр Жученко
Александр ЖученкоАлександр Жученко
Александр Жученко
Фото: tagilcity.ru
Главная цель этого конкурса — поддержать людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые активно пользуются компьютером, компьютерную грамотность продвигают, общаются в социальных сетях, являются активными пользователями интернета. Свердловчане активно участвуют в конкурсе «Спасибо интернету». И, например, в прошлом году самым возрастным участником этого конкурса стал 90-летний ветеран из Екатеринбурга. А в этом году свердловчане очень активно приняли участие. И даже первое место на федеральном уровне занял житель Нижнего Тагила, — рассказывают организаторы.
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