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Updated Сегодня, 05:59

Водители в Екатеринбурге массово получают штрафы за разговоры по телефону

Жителей Екатеринбурга массово штрафуют за разговоры по телефону за рулем

6 февраля 2024, 05:59
Фото: Midjourney

Водители в Екатеринбурге массово получают штрафы за разговоры по телефону

В Екатеринбурге водителям транспортных средств массово выписывают штрафы за разговоры по телефону во время управления.

Ловить автомобилистов, которые говорят по мобильной связи во время вождения, стали летом 2023 года с помощью дорожных камер, которые фиксируют нарушения. На конец 2023 года было выписано более 1000 протоколов об аналогичных нарушениях.

В 2024 году дорожных камер станет больше. Уже выданы деньги на установку новой техники и обновление программы уже установленных камер, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Сумма штрафа за разговор по сотовой связи составляет 1500 рублей.

Напомним, компании-перевозчики в Нижнем Тагиле выплатят штрафы за найденные нарушения.

В Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить водителей-нарушителей
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#Общество#ГИБДД#Штраф#Финансирование#Техника#Водители#Камеры#Телефон#Оборудование#Фиксация нарушений#Разговор#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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