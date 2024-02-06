Жителей Екатеринбурга массово штрафуют за разговоры по телефону за рулем

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Ловить автомобилистов, которые говорят по мобильной связи во время вождения, стали летом 2023 года с помощью дорожных камер, которые фиксируют нарушения. На конец 2023 года было выписано более 1000 протоколов об аналогичных нарушениях.
В 2024 году дорожных камер станет больше. Уже выданы деньги на установку новой техники и обновление программы уже установленных камер, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Сумма штрафа за разговор по сотовой связи составляет 1500 рублей.
Напомним, компании-перевозчики в Нижнем Тагиле выплатят штрафы за найденные нарушения.