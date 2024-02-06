Жители Нижнего Тагила растрогали певца Shaman особенными подарками

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
20-летний Иван Комков переводит песни Shaman на язык жестов. Молодой человек трудится станочником. Также он инвалид по слуху. Кроме него на УВЗ в Нижнем Тагиле есть и другие фанаты. Они решили поблагодарить Ярослава и подарили ему подарки.
Впервые с Иваном Ярослав встретился зимой 2022 года. По приезду в Нижний Тагил певец не отказал ему во встрече.
Мы очень хотели поблагодарить артиста за его творчество. Наши ребята собрали и покрасили модель танка «Армата» (Т-14). Прикрепили к нему табличку с надписью: «Танк русский всему миру назло, — рассказал один из работников предприятия.
Встретиться с певцом пришли несколько человек. Они также подарили футболку с изображением танка Т-90М «Прорыв». По их словам, Ярослав был тронут, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, Shaman также выступил в Екатеринбурге. На его концерт пришла и Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета».