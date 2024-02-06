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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Жители Нижнего Тагила подарили Shaman модель «Арматы»

Жители Нижнего Тагила растрогали певца Shaman особенными подарками

6 февраля 2024, 10:04
Фото: «КП-Екатеринбург»

Жители Нижнего Тагила подарили Shaman модель «Арматы»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) уехал после концерта в Нижнем Тагиле с подарками. Их ему подарили работники местного завода.

20-летний Иван Комков переводит песни Shaman на язык жестов. Молодой человек трудится станочником. Также он инвалид по слуху. Кроме него на УВЗ в Нижнем Тагиле есть и другие фанаты. Они решили поблагодарить Ярослава и подарили ему подарки.

Впервые с Иваном Ярослав встретился зимой 2022 года. По приезду в Нижний Тагил певец не отказал ему во встрече.

Мы очень хотели поблагодарить артиста за его творчество. Наши ребята собрали и покрасили модель танка «Армата» (Т-14). Прикрепили к нему табличку с надписью: «Танк русский всему миру назло, — рассказал один из работников предприятия.
Фото: «КП-Екатеринбург»

Встретиться с певцом пришли несколько человек. Они также подарили футболку с изображением танка Т-90М «Прорыв». По их словам, Ярослав был тронут, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, Shaman также выступил в Екатеринбурге. На его концерт пришла и Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета».

Полный аншлаг: жители Нижнего Тагила остались довольны концертом SHAMANа
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#Свободное время#Нижний Тагил#Концерт#УВЗ#Певец#Уралвагонзавод#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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