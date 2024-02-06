Жители Нижнего Тагила растрогали певца Shaman особенными подарками

20-летний Иван Комков переводит песни Shaman на язык жестов. Молодой человек трудится станочником. Также он инвалид по слуху. Кроме него на УВЗ в Нижнем Тагиле есть и другие фанаты. Они решили поблагодарить Ярослава и подарили ему подарки.