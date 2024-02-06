Жительница Екатеринбурга рассказала правду о «Битве шефов». До финала дойти не вышло

Юлия отмечает, что попасть на шоу было ее мечтой и когда она получила уведомление от телеканала, то сразу заполнила заявку. Впоследствии ее пригласили на кастинг. Дальше свердловчанка направила видеовизитку. Оставалось только определиться с блюдом. Ей продюсер предложила приготовить мясо по-тайски в ананасе, фото которого было опубликовано в блоге девушки.