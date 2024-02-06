Жительница Екатеринбурга рассказала правду о «Битве шефов». До финала дойти не вышло

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Юлия отмечает, что попасть на шоу было ее мечтой и когда она получила уведомление от телеканала, то сразу заполнила заявку. Впоследствии ее пригласили на кастинг. Дальше свердловчанка направила видеовизитку. Оставалось только определиться с блюдом. Ей продюсер предложила приготовить мясо по-тайски в ананасе, фото которого было опубликовано в блоге девушки.
Сама Юлия признается, что очень волновалась, потому что принимали работы именитые шефы.
Тогда я выходила к шефам, поджилки все тряслись — не то слово. Но шефы настолько радушно меня приняли, столько было комплиментов! На самом деле, мы очень долго разговаривали, это даже съемочная группа заметила, — подчеркнула екатеринбурженка.
Ренат Агзамов оценил блюдо и взял девушку к себе в команду. А вот Константин Ивлев заявил, что ему не хватает остроты и тайской изюминки. Девушка изначально шла к Ренату, но хотела бы услышать «да» от обоих шефов.
После прохождения кастинга участникам предложили приготовить итальянское блюдо «Вителло тоннато». Юлия рассказала, что никогда такого блюда не готовила. Она утверждает, что на «Битве шефов» отсутствует сценарий и о том, какое блюдо предстоит готовить повара узнали уже когда стояли перед шефами.
Наша команда тоже толком не знала, что нужно делать. Если бы я хотя бы приготовила мясо нормально, может, попала бы в следующий этап. Волнение сыграло злую шутку, — говорит Юлия.
Ренат Агзамов во время дегустации похвалил повара, но отметил, что блюдо невкусное. По словам екатеринбурженки, сделать выбор шефу было непросто. Она поняла, что он будет не в ее пользу.
Руки девушка не опускает. Она планирует набраться знаний и снова попробовать себя.
Напомним, ранее повар из Екатеринбурга Анастасия Луконина стала победительницей «Битвы шефов».