Жителя Екатеринбурга обвинили в изнасиловании после совместной ночи

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Горожане познакомились накануне вечером в ресторане. Женщина провела ночь дома у мужчины, а утром обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали, пишет «КП-Екатеринбург».
Сотрудники правоохранительных органов допросили екатеринбуржца, однако задерживать его не стали. По его словам, у них была интимная связь по взаимному согласию.
Женщину отправили в больницу на осмотр, но никаких травм и различных повреждений у нее обнаружено не было.
Напомним, мужчина в Каменске-Уральском заявил, что на него клевещет девушка, которая написала заявление об изнасиловании. По его словам, он ее даже не видел в тот день.