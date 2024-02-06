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Женщина в Екатеринбурге обвинила знакомого в изнасиловании

Жителя Екатеринбурга обвинили в изнасиловании после совместной ночи

6 февраля 2024, 09:30
Фото: 1MI

Женщина в Екатеринбурге обвинила знакомого в изнасиловании

43-летняя женщина в Екатеринбурге рассказала, что ее новый 34-летний знакомый совершил над ней насильственный половой акт ночью 4 февраля 2024 года.

Горожане познакомились накануне вечером в ресторане. Женщина провела ночь дома у мужчины, а утром обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали, пишет «КП-Екатеринбург».

Сотрудники правоохранительных органов допросили екатеринбуржца, однако задерживать его не стали. По его словам, у них была интимная связь по взаимному согласию.

Женщину отправили в больницу на осмотр, но никаких травм и различных повреждений у нее обнаружено не было.

Напомним, мужчина в Каменске-Уральском заявил, что на него клевещет девушка, которая написала заявление об изнасиловании. По его словам, он ее даже не видел в тот день.

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