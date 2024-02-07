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Бастрыкин взял на контроль дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске

Бастрыкин заинтересовался делом о сбитом мальчике в Первоуральске

7 февраля 2024, 05:08
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске

Глава Следкома Александр Бастрыкин отдал поручение доложить ему о том, как проходит проверка после дорожной аварии в Первоуральске, в которой получил травмы 10-летний мальчик.

Подготовит и предоставит доклад по данной проверке исполняющий обязанности главы областного Следственного комитета Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, 4 февраля 2024 года в Первоуральске мужчина, сидевший за рулем автомобиля Toyota, наехал на мальчика, который переходил трассу по пешеходному переходу.

Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение для того, чтобы оказать ему помощь. Прокуратура взяла под контроль проверку по факту случившегося дорожного происшествия.

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