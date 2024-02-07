Бастрыкин заинтересовался делом о сбитом мальчике в Первоуральске

Бастрыкин взял на контроль дело о пострадавшем в ДТП мальчике в Первоуральске

Глава Следкома Александр Бастрыкин отдал поручение доложить ему о том, как проходит проверка после дорожной аварии в Первоуральске, в которой получил травмы 10-летний мальчик.