Бастрыкин заинтересовался делом о сбитом мальчике в Первоуральске

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Подготовит и предоставит доклад по данной проверке исполняющий обязанности главы областного Следственного комитета Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, 4 февраля 2024 года в Первоуральске мужчина, сидевший за рулем автомобиля Toyota, наехал на мальчика, который переходил трассу по пешеходному переходу.
Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение для того, чтобы оказать ему помощь. Прокуратура взяла под контроль проверку по факту случившегося дорожного происшествия.