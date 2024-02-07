Бензовоз врезался в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Бензовоз ехал в Екатеринбург из Перми. Водитель в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего транспорт влетел в другой грузовик, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавших в аварии нет. При этом оба грузовика получили повреждения. Известно, что SITRAK вез 26 тонн дизеля, однако угрозы взрыва нет. Водитель Sany вез груз в Москву из Новосибирска. Транспортное движение не ограничено.
По факту ДТП автоинспекторы проводят проверку.
Напомним, 3 февраля 2024 года на Серовском тракте произошло массовое ДТП. Трое человек пострадали.