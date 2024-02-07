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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Два грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Бензовоз врезался в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

7 февраля 2024, 06:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Бензовоз SITRAK врезался в грузовую машину Sany на автодороге Пермь — Екатеринбург.

Бензовоз ехал в Екатеринбург из Перми. Водитель в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего транспорт влетел в другой грузовик, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Пострадавших в аварии нет. При этом оба грузовика получили повреждения. Известно, что SITRAK вез 26 тонн дизеля, однако угрозы взрыва нет. Водитель Sany вез груз в Москву из Новосибирска. Транспортное движение не ограничено.

По факту ДТП автоинспекторы проводят проверку.

Напомним, 3 февраля 2024 года на Серовском тракте произошло массовое ДТП. Трое человек пострадали.

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Тагилом
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